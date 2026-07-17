El truc amb les persianes que pot fer abaixar diversos graus la temperatura de casa aquest estiu

Quan arriba l'estiu i les temperatures ofeguen dins de casa, tothom busca la manera de refrescar l'habitatge. En aquest sentit, hi ha estratègies i trucs que ajuden a baixar la temperatura sense necessitat de fer una despesa molt gran en la factura de la llum, només sent conscients d'algunes eines pràctiques i accions.
De fet, organismes especialitzats en eficiència energètica recomanen una estratègia molt senzilla que pot ajudar a mantenir la casa uns graus més fresca sense necessitat d'encendre l'aire condicionat durant tantes hores. Té a veure amb l'ús de les persianes, tot i que sempre sorgeix el mateix dubte: si convé tenir-les obertes perquè entri aire o, al contrari, mantenir-les baixades durant el dia.
Abaixar les persianes quan el sol hi toca
Tot i que moltes persones opten per deixar entrar la llum natural, els experts coincideixen que aquesta decisió pot fer que l'habitatge s'escalfi molt més ràpid. L'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE) recomana abaixar les persianes i desplegar els tendals durant les hores de màxima insolació per reduir l'escalfament de l'habitatge. Evitar que la radiació solar travessi els vidres és una de les mesures més efectives per limitar l'augment de la temperatura interior i reduir la necessitat de climatització.
En la mateixa línia, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que persianes, cortines i tendals actuen com una primera barrera contra la calor. Segons l'entitat, utilitzar-los correctament pot reduir fins a un 10% el consum energètic de la llar durant l'estiu.
El gran error que comet molta gent
Un dels hàbits més estesos és deixar les finestres obertes durant tota la tarda pensant que així la casa es refrescarà. Quan a l'exterior hi ha més temperatura que a l'interior, passa just el contrari: entra aire calent i l'habitatge acumula encara més calor.
Per això, els experts insisteixen que la combinació més eficaç és persianes baixades, finestres tancades durant les hores de més calor i ventilació només quan la temperatura exterior disminueix. És un gest senzill que pot reduir notablement la temperatura interior i, al mateix temps, disminuir l'ús de l'aire condicionat i la factura de la llum.