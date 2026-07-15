Aquest és l'error que dispara la temperatura a dins de casa a l'estiu: sis graus més

En plena tercera onada de calor que deixarà temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts del país, hi haurà molts catalans que optaran per obrir la finestra per buscar un tímid bri d'aire que els ajudi a passar-la una mica. Això, però, és un error, segons alerten des de l'OMS, que asseguren que deixar les finestres obertes de bat a bat durant l'estiu pot posar en risc la nostra salut.
En contextos en què la temperatura exterior és més alta que la interior, com passa durant bona part del dia en les onades de calor, l'única cosa que aconseguim amb les finestres obertes és introduir més calor dins. El resultat: estades més càlides, menys confort i més despesa energètica si després recorrem a ventiladors o aires condicionats per a contrarestar-ho. En canvi, és recomanable mantenir les finestres tancades durant les hores més càlides del dia, especialment entre les onze del matí i les cinc de la tarda.
Per això, els experts de l'OMS només recomanen obrir les finestres quan el sol el pon, ja que és el moment en què les temperatures disminueixen mínimament. A més, si es col·loquen ventiladors estratègicament, com per exemple, prop d'una finestra orientada a zones més fresques, es pot potenciar encara més aquest efecte.
Trucs efectius contra la calor
D'altra banda, un detall poc conegut és que les portes interiors poden actuar com a reguladores de l'aire. Sovint es deixen obertes o tancades sense parar esment, però poden usar-se per a compartimentar la calor durant el dia, tancant habitacions que no s'usen, i obrir-se a la nit per a afavorir la ventilació.
Un gest tan simple com deixar una porta entreoberta pot crear un petit "efecte Venturi" que accelera la circulació natural de l'aire, la qual cosa contribueix a combatre la calor. Els experts asseguren que dur a terme gestos d'aquesta mena no només contribueixen a millorar la sensació tèrmica de casa, sinó que tenen efectes positius per a la salut, ja que les onades de calor poden derivar en deshidratacions o altres problemes que requereixin d'intervenció mèdica.