Catalunya s'està acostumant a les temperatures extremes i, en concret, a superar els 40 graus. En un context en què les conseqüències del canvi climàtic comencen a ser més que palpables, així com l'elevat cost de viure, el repte aquest estiu és com refrescar les llars sense que la factura de la llum es dispari. L'expert en eficiència energètica Jesús Sahún assegura que alguns hàbits senzills poden ajudar a mantenir la casa més fresca i a reduir el consum energètic.
En una entrevista a Aragó Televisió, l'expert recordava que l'aire condicionat "pot suposar un sobrecost mensual d'entre 20 i 60 euros a qualsevol llar", en funció del temps d'ús i de les característiques de l'habitatge. A banda, aquests són alguns dels consells que dona Sahún per afrontar aquesta època de l'any.
Ajustar bé la temperatura
Quan la calor és molt intensa, és habitual pensar que posar l'aire condicionat a una temperatura molt baixa farà que l'habitació es refredi abans. Es tracta, però, d'un mite. Segons Sahún, "el més recomanable és posar l'aire condicionat a una temperatura de 26 graus, ja que permet tenir un confort tèrmic suficient per estar a casa. Cada grau que abaixem suposa aproximadament un 7% més de consum".
Aprofitar el ventilador
En segon lloc, l'expert recomana combinar l'aire condicionat amb el ventilador o, fins i tot, substituir-lo quan la calor no sigui extrema -sempre que es pugui-. Així, s'aconseguirà que el consum sigui molt inferior i ajudarà a mantenir una sensació de confort. "No notaràs la despesa, perquè estem parlant d'uns 10 euros durant 90 dies d'ús al llarg de l'estiu", assegura.
Evitar que la calor entri a casa
Una altra de les claus és impedir que l'habitatge acumuli calor durant les hores centrals del dia. En aquest sentit, Sahún recomana mantenir les persianes baixades, utilitzar tendals o qualsevol element que faci ombra, així com evitar que el sol entri directament per les finestres. Alhora, és aconsellable mantenir-les tancades durant les hores de més calor per evitar que l'aire calent entri a l'interior de la casa.
Ventilar la casa a primera hora del matí
Tot i això, la realitat és que la ventilació continua sent una de les eines més eficaces per refrescar la casa de manera natural. Això sí, sempre que es faci en el moment del dia adequat. "La ventilació ideal és durant la matinada. Per això és recomanable obrir les finestres abans de les nou del matí, perquè a partir d'aquella hora el sol ja comença a escalfar", explica l'expert. Si és possible, també recomana generar ventilació creuada per renovar l'aire més ràpidament.
Millorar l'aïllament per consumir menys
Més enllà dels hàbits del dia a dia, Sahún destaca que un bon aïllament també ajuda a reduir la despesa energètica. "Canviar els aparells d'aire condicionat per sistemes com l'aerotèrmia, millorar els tancaments, les persianes, els tendals i l'aïllament farà que el nostre consum energètic sigui menor", conclou.