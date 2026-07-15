No boicotegis casa teva: el color del tendal que protegeix millor contra la calor

Catalunya arriba la pic de la tercera onada de calor de l'estiu. L'estiu no dona senyals d'aixecar el peu de l'accelerador i, per això, mesures com la instal·lació d'un tendal adequat són fonamentals per sobreviure als mesos d'altes temperatures.
En aquest sentit, una de les característiques més determinants pel que fa a la funcionalitat del tendal és el color. Múltiples comerços i experts expliquen que la tria cromàtica ha de variar en funció del clima de l'indret on es vulgui instal·lar, així com de les característiques de la finca.
No hi ha un color universal, sinó un color per a cada situació. Sí que hi ha, però, colors prohibits. La física i la termodinàmica assenyalen que, quan la radiació solar impacta amb un tendal, l'energia es divideix en tres parts: la reflexió (rebota), l'absorció (es reté a la tela i l'escalfa) i la transmissió (travessa la tela). Això és el que marca el color ideal en funció d'on s'ubiqui i de la zona que es vol protegir.
El color ideal del tendal per balcons i finestres
Tal com expliquen a Toldos y lonas López, els tendals dels balcons i les finestres que han d'impedir el pas de la llum i la calor a l'interior de l'habitatge han de ser foscos: negres, blau marí, grisos o marrons. El motiu és que els colors foscos tenen una transmissió gairebé nul·la i absorbeixen pràcticament tota la radiació solar.
La lona s'escalfa molt, però aquesta calor s'allibera en forma de radiació d'ona llarga, incapaç de travessar els vidres. El comerç esmentat alerta, però, que els colors intermedis com els verds o els granats estan prohibits en aquests casos perquè bloquegen pitjor la transmissió.
El color del tendal per estar fresc al pati o a la terrassa
A Toldos Manzano, matisen que si el tendal va en un espai obert per tal que les persones s'hi posin a sota, els colors han de ser clars: blanc, beix o gris clar. Aquests són els que reflecteixen més la radiació i fan rebotar l'energia solar cap a fora abans que es transformi en calor, fins al punt de reduir la temperatura uns 10 graus.