Tot Catalunya en alerta per la calor

Catalunya afronta avui el pic d'aquesta tercera onada de calor. En aquest sentit, el Meteocat ha emès avisos per a tot el país. Destaquen tres comarques de la regió metropolitana amb alerta vermella i 30 comarques més amb nivell taronja. De fet, tal com explicava la meteoròloga Carme Farnell, "s'assoliran els 40 graus en zones poc habituals".
Màximes fins a 42 graus
En la segona onada de calor els registres més elevats van ser de 43 i 44 graus. Ara mateix, no sembla que s'hi pugui arribar -cal tenir en compte que la pols en suspensió pot frenar una mica les màximes-, però tot apunta que es poden assolir valors entre els 40 i 42 en desenes de localitats.
En aquest sentit, destaca que s'hi arribarà de manera generalitzada al punts del Vallès, del nord del Baix Llobregat, de l'Anoia, d'Osona i el Bages, entre altres.
Totes les comarques en alerta
Per aquest dimecres, el Servei Meteorològic ha emès un avís de calor que afecta les 43 comarques del país: 3 de nivell vermell, 30 de taronja i les deu restants de color groc.
Tot plegat després d'una ni d'insomni no només al litoral -amb valors tòrrids en ciutats com Barcelona i Tarragona- sinó també a la pràctica totalitat del país. En aquest sentit, tant al prelitoral com a l'interior els termòmetres s'han situat entre els 20 i els 25 graus.
De cara a dijous, els avisos de calor nocturna disminueixen la intensitat mentre que els de diürna es limitaran al pla de Lleida.
Dimecres 15 de juliol
Total de comarques en alerta: 43 comarques afectades en total
Avís per calor diürna
- 🟠 Alt Camp (avís taronja)
- 🟡 Alt Empordà (avís groc)
- 🟠 Alt Penedès (avís taronja)
- 🟡 Alt Urgell (avís groc)
- 🟡 Alta Ribagorça (avís groc)
- 🟠 Anoia (avís taronja)
- 🟠 Bages (avís taronja)
- 🟡 Baix Camp (avís groc)
- 🟠 Baix Ebre (avís taronja)
- 🟠 Baix Empordà (avís taronja)
- 🔴 Baix Llobregat (avís vermell)
- 🟠 Baix Penedès (avís taronja)
- 🟠 Barcelonès (avís taronja)
- 🟡 Berguedà (avís groc)
- 🟡 Cerdanya (avís groc)
- 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
- 🟠 Garrigues (avís taronja)
- 🟠 Garrotxa (avís taronja)
- 🟠 Gironès (avís taronja)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🟠 Maresme (avís taronja)
- 🟠 Moianès (avís taronja)
- 🟠 Montsià (avís taronja)
- 🟠 Noguera (avís taronja)
- 🟠 Osona (avís taronja)
- 🟡 Pallars Jussà (avís groc)
- 🟡 Pallars Sobirà (avís groc)
- 🟠 Pla d'Urgell (avís taronja)
- 🟠 Pla de l'Estany (avís taronja)
- 🟠 Priorat (avís taronja)
- 🟠 Ribera d'Ebre (avís taronja)
- 🟠 Ripollès (avís taronja)
- 🟠 Segarra (avís taronja)
- 🟠 Segrià (avís taronja)
- 🟠 Selva (avís taronja)
- 🟡 Solsonès (avís groc)
- 🟠 Terra Alta (avís taronja)
- 🟠 Urgell (avís taronja)
- 🔴 Vallès Occidental (avís vermell)
- 🔴 Vallès Oriental (avís vermell)
- 🟡 Val d'Aran (avís groc)
Dijous 16 de juliol
Total de comarques en alerta: 34 comarques afectades en total
Avís per calor nocturna
- 🟡 Anoia (avís groc)
- 🟡 Alt Penedès (avís groc)
- 🟡 Alt Urgell (avís groc)
- 🟡 Baix Camp (avís groc)
- 🟡 Baix Ebre (avís groc)
- 🟡 Baix Llobregat (avís groc)
- 🟡 Baix Penedès (avís groc)
- 🟡 Bages (avís groc)
- 🟡 Barcelonès (avís groc)
- 🟡 Berguedà (avís groc)
- 🟡 Conca de Barberà (avís groc)
- 🟡 Garraf (avís groc)
- 🟡 Garrigues (avís groc)
- 🟡 Garrotxa (avís groc)
- 🟡 Gironès (avís groc)
- 🟡 Lluçanès (avís groc)
- 🟡 Maresme (avís groc)
- 🟡 Montsià (avís groc)
- 🟡 Moianès (avís groc)
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Osona (avís groc)
- 🟡 Pallars Jussà (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Priorat (avís groc)
- 🟡 Ribera d'Ebre (avís groc)
- 🟡 Segarra (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
- 🟡 Selva (avís groc)
- 🟡 Solsonès (avís groc)
- 🟡 Tarragonès (avís groc)
- 🟡 Terra Alta (avís groc)
- 🟡 Urgell (avís groc)
- 🟡 Vallès Occidental (avís groc)
- 🟡 Vallès Oriental (avís groc)
Avís per calor diürna
- 🟡 Noguera (avís groc)
- 🟡 Pla d'Urgell (avís groc)
- 🟡 Segrià (avís groc)
- 🟡 Garrigues (avís groc)