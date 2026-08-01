És millor l'aire condicionat o el ventilador? Un tècnic de climatització esvaeix tots els dubtes

Catalunya s'enfronta a la quarta onada de calor de l'estiu amb temperatures que superen els 40 graus en diferents punts del país. Davant de la calorada, la climatització de la llar s'ha convertit en una gran preocupació per a molts catalans. La situació no és nova, ja que ja s'encadenen diversos estius amb els termòmetres disparats, i això ha fet que les vendes d'aires condicionats vagin en augment. Ara bé, què és millor, tenir aire condicionat a casa o fer servir ventiladors de sostre?
Carles Llull, electricista i tècnic de climatització amb quinze anys d'experiència, ha publicat un vídeo al seu canal de YouTube en què esvaeix tots els dubtes. No hi ha una única resposta per a totes les casuístiques, tal com relata en el vídeo que ja acumula 4 milions de visualitzacions, però sí que cal tenir en compte alguns elements per prendre la decisió més adequada per a cada cas.
En primer lloc, Llull recorda que un ventilador de sostre no refreda l'aire de l'habitació, una idea preconcebuda que fa que molta gent es decanti per aquesta eina de climatització. Ara bé, el ventilador de sostre sí que accelera l'evaporació de la suor de la nostra pell, cosa que trenca la capa de calor que s'acumula al voltant del cos i fa que la sensació tèrmica disminueixi. En canvi, l'aire condicionat sí que té capacitat per generar aire fred, motiu pel qual molta gent sí que es decanta per aquesta opció. Cal tenir en compte, però, que el seu consum queda reflectit en la factura de la llum, i és molt més elevat que el d'un ventilador de sostre.
Combinar els dos aparells
Davant la calorada, el tècnic de climatització manté que la millor solució és combinar els beneficis dels dos aparells: “No se n’ha d’escollir un o l’altre, sinó aprofitar els avantatges de tots dos”. Quan es combinen correctament, s’aconsegueix més confort i es redueix el consum elèctric.
A més, diversos experts apunten que si es fa servir l'aire condicionat en mode nit -una utilitat que els aparells més antics no disposen-, el consum elèctric és menor al d'una bombeta, motiu pel qual el seu impacte a la factura de la llum no és gaire significatiu. D'aquesta manera, doncs, es pot dormir fresc cada dia sense haver de veure un gran impacte en la factura posterior. Ara bé, cal fer servir correctament els diferents elements dels quals es disposa.