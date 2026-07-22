El truc del pal de fregar per refrescar la casa sense consumir energia: llest en cinc minuts

Amb l'arribada de les altes temperatures, qualsevol estratègia per mantenir la casa fresca és benvinguda. Tot i que l'aire condicionat i els ventiladors continuen sent els sistemes més habituals, el seu consum elèctric fa que moltes llars busquin alternatives més econòmiques. En aquest context, un truc tan senzill com fregar el terra amb aigua freda està guanyant popularitat perquè ajuda a refrescar l'ambient sense gastar pràcticament energia.
La tècnica consisteix simplement a passar el pal de fregar amb aigua freda, sense necessitat d'afegir-hi sabó ni cap producte de neteja, sobre terres de ceràmica o gres, materials que retenen millor la sensació de frescor. En evaporar-se, l'aigua contribueix a reduir lleugerament la temperatura superficial del terra i genera una percepció d'ambient més agradable, especialment durant les primeres hores del dia.
Els especialistes recomanen fer-ho a primera hora del matí, quan la temperatura exterior encara és baixa, d'aquesta manera, el terra es manté fresc durant més estona abans que la calor entri a l'habitatge. Si es combina amb una bona ventilació a primera hora i es tanquen finestres i persianes abans que el sol escalfi la façana, l'efecte és encara més notable. Aquest mètode és especialment útil en habitatges amb terres ceràmics, tant a l'interior com en terrasses i balcons, mentre que en superfícies de fusta o parquet és preferible seguir les recomanacions específiques del fabricant per evitar danys provocats per la humitat.
Un complement als trucs tradicionals
Fregar amb aigua freda no substitueix un sistema de climatització, però sí que pot ajudar a reduir la sensació de calor sense incrementar la factura de la llum. És una alternativa que es pot combinar amb altres mesures habituals, com retirar les catifes durant els mesos d'estiu, evitar que entri el sol directe abaixant les persianes durant les hores centrals del dia o ventilar la casa només quan la temperatura exterior sigui inferior a la de l'interior.