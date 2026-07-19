Durant l'estiu augmenten els àpats a la platja o a la piscina, els pícnics i les carmanyoles que passen hores fora de la nevera. També és freqüent reutilitzar ampolles de plàstic d'un sol ús o transportar aliments sense mantenir la cadena de fred. En aquest context, la conservació dels aliments té una especial importància i és important mantenir els productes refrigerats, a temperatures apropiades i en recipients adequats.
La biotecnòloga i divulgadora científica, Lucía Almagro, en una entrevista a RAC1 ha facilitat alguns consells per evitar aquests errors habituals amb les carmanyoles i també sobre un element poc conegut, però present: els microplàstics en envasos, que poden tenir efectes sobre la salut. La preocupació pels components del plàstic ha portat la Unió Europea a prohibir des del 2025 el BPA i altres bisfenols en els objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.
Tot i això, Almagro demana no caure en l'alarmisme. "L'evidència científica encara no és prou sòlida per afirmar que beure aigua d'una ampolla de plàstic provocarà un problema concret. Però reduir l'exposició als plàstics, especialment en l'entorn alimentari, pot ser beneficiós tant per a nosaltres com per al planeta", assenyala.
Entre els canvis que proposen els experts hi ha substituir les carmanyoles de plàstic per recipients de vidre i evitar introduir aliments molt calents en recipients de plàstic. Alhora, també és recomanable passar-los a un plat abans d'escalfar-los al microones i no fer-ho mai directament amb la carmanyola de plàstic.
També adverteixen del costum d'algunes persones que omplen repetidament les ampolles d'aigua de plàstic d'un sol ús durant dies o setmanes. Segons ha explicat Almagro a RAC1, el principal problema no és tant el material com la higiene, que pot ser dolenta a causa dels microorganismes que es poden generar a l'interior. Afegeix que aquestes ampolles sovint només s'esbandeixen amb aigua, però això no elimina els bacteris que hi queden després de beure. També aconsella evitar les cantimplores amb palla incorporada perquè són més difícils de netejar completament.
Pel que fa al transport dels aliments, la biotecnòloga insisteix que la refrigeració és essencial i adverteix que deixar la carmanyola oberta sobre el marbre fins que el menjar es refredi facilita el creixement dels bacteris. "Tot el que sigui entre 30 i 37 graus és una finestra de temperatura en què els bacteris poden créixer", indica. També recomana transportar sempre els aliments en una bossa isotèrmica o una nevera portàtil i evitar deixar-los al maleter del cotxe, que a l'estiu pot assolir temperatures molt elevades.