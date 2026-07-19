L'error que moltes persones cometen quan demanen cafè a l'estiu, segons un barista

Beure cafè a l'estiu no és incompatible amb les altes temperatures. De fet, moltes persones continuen gaudint de la seva tassa diària encara que faci calor, però sovint recorren al cafè amb gel per refrescar-se. Tot i ser una de les opcions més habituals en bars i terrasses, aquesta decisió és un error molt comú que, si et consideres amant del cafè, has de tindre en compte per a la pròxima vegada que vulguis beure't un i refrescar-te.
El gel altera el sabor del cafè
Quan la calor ofega, és habitual demanar un cafè amb glaçons per fer-lo més agradable de beure. No obstant això, un especialista en cafè explica al seu perfil d'Instagram que aquesta pràctica no és la millor opció si es vol conservar el sabor original de la beguda.
Segons el barista, el principal problema és que els glaçons es fonen ràpidament en entrar en contacte amb el cafè calent. A mesura que es desfan, hi afegeixen aigua i dilueixen la beguda, fet que redueix la intensitat de les aromes i del gust característic del cafè. El resultat és una tassa molt més aigualida i amb menys personalitat.
L'alternativa per prendre cafè fred
Per als qui no volen renunciar a un cafè refrescant durant els mesos d'estiu, l'expert recomana optar pel cafè cold brew, una elaboració que es prepara sense calor i que permet mantenir intactes les propietats del cafè. Per fer-lo, només cal barrejar cafè molt de manera gruixuda amb aigua a temperatura ambient i deixar-ho infusionar entre 14 i 16 hores. Després, es filtra la barreja i es conserva a la nevera fins que estigui ben freda. Amb aquest mètode s'obté una beguda més suau, però que manté les aromes i els sucres naturals del cafè sense necessitat d'afegir-hi gel.
Quan és el millor moment per prendre cafè?
La ciència suggereix que el millor moment per prendre cafè és aproximadament una hora després de llevar-se, quan els nivells de cortisol comencen a baixar. En aquest moment, el cafè pot ajudar a reforçar l'energia i la concentració de manera més eficaç, ja que el teu cos ja ha passat per la fase de vigília natural i la cafeïna pot fer la seva feina més eficientment.
A més, és recomanable evitar el cafè durant les hores més properes al pic de cortisol, que sol ser entre les 8 i les 9 del matí, per permetre que el cos faci el seu procés natural de regulació. Després d'aquesta fase, la teva energia es comença a estabilitzar, i prendre cafè en aquest moment pot donar-te el cop d'impuls necessari per afrontar les tasques de la jornada.