Els tres errors habituals que cal evitar per fer digestions més lleugeres a l'estiu

Amb l'arribada de l'estiu, les digestions acostumen a ser més pesades. Tot i que és habitual atribuir aquesta sensació a les altes temperatures, la realitat és que, en la majoria dels casos, el problema no és la calor, sinó els canvis d'hàbits que acostumen a acompanyar les vacances. La nutricionista Ángela Moreno explica en una entrevista a La Vanguardia quins són els errors més habituals i dona algunes pautes senzilles per evitar aquesta sensació.
La culpa no és de la calor
La calor té mala fama quan es parla de digestions pesades, però la nutricionista assegura que no hi influeix: "De forma directa, no". Segons explica, el que realment acostuma a alterar la digestió són els canvis d'hàbits propis de les vacances. "En vacances també augmenta molt el consum d'alcohol i d'aliments rics en greixos com fregits, que fan que el buidatge de l'estómac sigui més lent i la digestió s'alenteixi una mica més", assenyala. Aquest canvi d'hàbits és el que repercuteix en sentir més pesadesa, apunta Moreno, que també afegeix que "el trànsit intestinal es pot veure alterat". A més, també pot provocar més inflor o acumulació de gasos.
Sopar massa tard
Endarrerir el sopar és un altre dels errors més habituals durant els mesos d'estiu. La nutricionista explica que, a mesura que avança el dia, l'organisme es prepara per al descans i la digestió ja no funciona amb la mateixa eficàcia. Per això, assenyala que "sempre es recomana que el sopar no sigui gaire tard" perquè sopar massa tard dificulta que la digestió es faci correctament. També destaca que a la nit interessa que "el moviment de neteja del tub digestiu funcioni quan ens n'anem al llit, i no estiguem encara en el moviment de fer la digestió".
Abusar de l'alcohol
Finalment, la nutricionista fa una crida a la prudència amb el consum de l'alcohol i els menjars molt grassos. Tot i que els àpats abundants, les barbacoes o els fregits són habituals a l'estiu, convé no convertir-los en la norma. En aquest sentit, Moreno recorda que està constatat que "el consum d'alcohol té una relació directa amb l'augment de la inflamació de la mucosa, tant gàstrica com intestinal", motiu pel qual recomana evitar-ne l'excés.
Pel que fa als aliments molt rics en greixos, explica que també dificulten la digestió perquè alenteixen el buidatge de l'estómac. "Un gaspatxo amb peix a la planxa i una patata cuita serà molt més fàcil de pair i serà més lleuger que una mitjana amb patates fregides", assegura.