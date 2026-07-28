Com saber si un gaspatxo és saludable: els detalls que has de mirar abans de comprar-lo

El gaspatxo és un dels grans aliats de les llars catalanes a l'estiu. Més enllà de ser una opció fresca i agradable per combatre la calor, també és un dels plats més recomanables des d'un punt de vista nutricional, perquè és ric en aigua, vitamines, minerals i antioxidants. Tot i això, els experts adverteixen que no tots els gaspatxos són iguals i que hi ha determinades patologies que requereixen adaptar-ne el consum.
Rocío Práxedes, nutricionista de la Unitat d'Obesitat de l'Hospital Quirónsalud de València, explica en una entrevista a Infosalus que el gaspatxo només és una opció saludable si forma part d'una pauta d'alimentació equilibrada. "Cap aliment o plat pot cobrir per si sol tots els nutrients i l'energia que una persona necessita cada dia. Tot i això, el gaspatxo és una opció interessant pel seu baix contingut en calories i greixos, el seu alt contingut en aigua i la seva aportació de potassi i vitamina C", explica.
En concret, l'experta atribueix els beneficis a les següents característiques del gaspatxo:
- Contingut d'aigua: un 90%, fet que afavoreix la reposició de líquids.
- Electròlits: aporta potassi (167 mg per cada 100 g), un mineral útil per mantenir l'equilibri hídric intracel·lular.
- Baixa càrrega digestiva: facilita la digestió els dies de calor i ajuda a evitar els àpats pesants.
- Antioxidants vegetals: la vitamina C, el licopè i els carotenoides contribueixen a reduir l'estrès oxidatiu associat a les altes temperatures.
- Afavoreix la ingesta de verdures: és una opció especialment útil per a les persones que a l'estiu redueixen el consum de plats cuinats.
Els detalls que cal mirar abans de comprar-lo
Práxedes recorda, però, que no tots els gaspatxos del supermercat són igual de saludables. Per això, recomana revisar bé l'etiquetatge abans de comprar-ne un. Segons apunta, cal comprovar que només incloguin els següents ingredients:
- Hortalisses
- Oli (preferiblement, que sigui d'oliva verge extra)
- Sal (com menys, millor)
"Aquestes característiques solen trobar-se en els gaspatxos refrigerats", afegeix Práxedes.
Qui necessita valoració individual
Amb tot, l'experta subratlla que una alimentació saludable és la que cobreix totes les necessitats nutricionals i s'adapta a la situació clínica de cada persona. En aquest sentit, recorda que, tot i que el gaspatxo és una opció recomanable en general, hi ha casos en què cal individualitzar-ne el consum: "Les persones amb insuficiència renal crònica, insuficiència cardíaca, nivells alts de potassi a la sang, diabetis o disfàgia -és a dir, alteracions analítiques específiques o patologies que requereixen limitar la ingesta de líquids i/o de minerals, o que han d'evitar determinades textures- necessiten una valoració individual".
"Cap aliment és 'bo' o 'dolent' per si mateix, sinó que el que importa és el patró global i el context de cada pacient", conclou.