L'error que tothom comet quan guarda el formatge a la nevera: «No respira»

El formatge és un imprescindible en moltes llars catalanes. De fet, a Catalunya, tenim formatges de muntanya i de plana, fet que ens permet tenir una gran varietat de tipus per consumir. Ara bé, un cop l'hem obert, com s'ha de guardar per conservar-lo bé i que no faci floridures? Segons María Marín, periodista i divulgadora de receptes i consells alimentaris, la majoria de les persones cometem un error que fa que el formatge "no respiri".
L'error més freqüent, assegura, és guardar el formatge amb paper film: "Estàs llençant els diners". Encara que sembli que el protegeix, aquesta no és la millor manera de conservar-lo. En realitat, assenyala Marín, "fa tot el contrari": "El formatge no respira, atrapa la humitat, surt floridura i es resseca abans", exposa la divulgadora. Si el guardem així, doncs, és probable que el producte es faci malbé i que hàgim de llençar-lo abans d'hora.
La millor manera de fer-ho, per contra, és amb paper de forn o paper especial per a formatge. Tot i que pugui semblar estrany, aquest és el millor paper per guardar aquest aliment. Marín exposa que, en primer lloc, cal embolicar-lo amb el paper de forn i, per fer-ho encara millor, Marín afegeix que també es pot posar dintre d'un tàper -o qualsevol recipient- sense tapa. I un últim consell: posar-lo a la part de dalt de tot de la nevera.
D'aquesta manera, el formatge podrà transpirar i, alhora, protegir-se dels agents externs. Més enllà d'això, Marín assegura que també es mantindrà millor la textura i el sabor. "Un canvi que només requereix segons i que t'ajudarà a llençar menys menjar i a estalviar diners", conclou la divulgadora.
Si de totes maneres el formatge se'ns fa malbé i veiem que s'endureix, es fa una crosta o hi apareix floridura, podem tallar entre 2 i 3 centímetres de formatge i la resta encara estarà bo.