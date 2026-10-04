Separar els aliments i guardar-los segons la caducitat: els consells de l'OCU per ordenar la nevera

Com s'han d'ordenar els aliments a la nevera? No hi ha una única forma correcte de fer-ho, però els experts sí que coincideixen en què hi ha certes directrius que cal seguir si es vol garantir una bona conservació i evitar intoxicacions alimentàries. Així ho determina l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que aconsella guardar cada aliment en una zona de la nevera, mantenir una bona temperatura i separar els aliments crus dels cuinats per evitar contaminacions creuades.
El més important, per als experts, és tenir clar que col·locar tot el menjar dins la nevera després de fer la compra no és suficient per garantir una bona conservació: "En una nevera convencional, les zones inferiors solen ser les més fredes, mentre que les baldes superiors i sobretot la porta estan més exposades a canvis de temperatura. Per això no convé col·locar els aliments simplement on quedi un buit. Obre la nevera de la imatge i descobreix les característiques de cada zona", recomanen des de l'OCU, que recorden que aquests electrodomèstics estan separats per espais, i és important col·locar cada aliment en el prestatge adequada.
De la mateixa manera que és important separar els aliments, també cal prendre unes precaucions diferents amb els productes ja cuinats o encetats. En aquest sentit, els experts de l'OCU apunten que les sobres, els aliments cuinats i els envasos que ja has obert han de guardar-se ben protegits, preferiblement en recipients tancats: "Així s'evita que s'assequin, agafin olors o entrin en contacte amb aliments crus", apunten. El mateix passa amb a la carn, peix i marisc.
Els consells dels experts
A banda de les línies generals esbossades pels experts, sí que hi ha certs consells que consideren que cal implementar per tenir una bona cura de la nevera:
- No deixis els aliments peribles molt de temps fora. Els menjars preparats i les sobres han de refrigerar-se com més aviat millor.
- Separa el cru del cuinat. Especialment carn i peix crus dels productes que es consumeixen directament.
- No omplis la nevera fins a dalt. L'aire fred ha de circular entre els aliments per mantenir una temperatura uniforme.
- Ordena també per dates. Col·loca davant els productes que has de consumir abans: serà més fàcil veure'ls i evitar que acabin oblidats en el fons.