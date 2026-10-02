Un emblema de la gastronomia catalana, l'aliment que més s'ha encarit el 2026: un increment del 33%

Anar al supermercat és cada cop més car, i omplir el cistell de la compra és tot un repte per a moltes famílies. L'increment mitjà dels preus aquest 2026 ha estat de l'1,8%, una mica per sota del 2,5% registrat l'any 2025, segons els estudis que realitza l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). I quins són els productes que més s'han encarit enguany? Segons l'anàlisi de l'entitat, els productes frescos són els que més han pujat de preu, i n'hi ha un en concret que ha pujat més que la resta: el tomàquet.
Així és, el preu d'aquesta hortalissa, tot un emblema de la gastronomia catalana, s'ha encarit un 33%. Quant a aliments concrets, en segon lloc hi ha la llimona, que ha pujat un 25%, seguida de la coliflor (+23%) i l'albergínia (+20%). A trets generals, però, el producte fresc que ha registrat una pujada de preu més alta és el peix (+8,6%). Després hi ha la carn (+3,7%) i la fruita i la verdura (+3,5%).
Aquestes són les dades que s'extreuen de l'estudi anual de l'OCU, que compara els preus de tots els establiments de l'Estat per saber on és més barat omplir el cistell. L'entitat ha visitat 690 supermercats de 38 ciutats espanyoles entre abril i maig de 2026 i, segons el seu darrer estudi, l'estalvi mitjà per a un mateix cistell de la compra és de 1.310 euros l'any.
Els supermercats més cars
D'acord amb les dades de l'informe, el supermercat que opera a Catalunya amb els preus més elevats és el Supercor. Segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 7.720,72 euros. És a dir, anar a fer la compra cada mes -repartit en setmanes o tot de cop, segons les preferències de cadascú- té un cost de 643,4 euros. Aquest, però, no és el supermercat més car de l'estat espanyol, ja que omplir la nevera amb la companyia Sánchez Romero, que no opera en territori català, té un cost de 10.194,37 euros l'any.
Els supermercats més barats
Pel que fa als supermercats amb els preus més baixos de tot l'Estat, el primer és Dani, la cadena andalusa amb establiments a bona part de la comunitat autònoma, si bé no té cap implantació a Catalunya. En segon lloc, hi ha Family Cash, amb un establiment a Tarragona i un altre a Amposta, i on fer la compra anual té un cost de 5.902,65 euros. Segueix el rànquing Tifer, que tampoc té presència al nostre país, i el segueixen l'Alcampo i el Supeco, en quart i cinquè lloc, respectivament.