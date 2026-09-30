L’aposta per una IA responsable i la revolució dels videojocs, protagonistes de la setena edició del BNEW

La setena edició de la fira de la nova economia BNEW ja està a punt. Se celebrarà del 5 al 7 d’octubre al DFactory de la Zona Franca. El president del Consorci de la ZF, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, han presentat aquest dimecres una nova edició que inclou cinc nous verticals en sectors punters: Intel·ligència Artificial, Agrofood, Science, Energy i Gaming. En total, amb Health, Aviation&Space i Talent són vuit les àrees de coneixement que comprèn el BNEW. Es preveuen uns 12.000 assistents.
“Facilitem el contacte entre diversos móns”. Així ha definit la fira Pere Navarro. A diferència de la majoria de fires internacionals, especialitzades en un sector concret, BNEW es caracteritza precisament per la trobada d’àmbits aparentment allunyats. I Barcelona vol jugar un paper protagonista: “És una marca molt potent, però no ens podem dormir. Hem de reivindicar el protagonisme de les ciutats i d’Europa en l’actual moment geopolític”.
Pere Navarro: "Barcelona i Europa poden donar moltes lliçons"
Navarro ha destacat el que pot aportar una ciutat com Barcelona i, més enllà de Barcelona, Europa en el context de l’esclat de la IA i ha defensat que la regulació i la competitivitat no són incompatibles, i en això, Barcelona i Europa “poden donar moltes lliçons” pel que fa a assolir una IA responsable. Enfront un model més nord-americà que sembla bandejar la regulació en favor de la competitivitat, Navarro ha defensat el model europeu en què “guanyem tots”. I ho ha exemplificat en el robot que serà present al BNEW i que juga al tres en ratlla, basat en la idea que ningú guanya sobre ningú: “Intentarem guanyar al robot, però probablement acabem en taules”, ha dit.
Sorigué ha subratllat la importància que tindrà a la fira el sector del Gaming, els videojocs, que s’està impulsant com una de les indústries de la nova economia i que reuneix en una mateixa alineació negoci, cultura i tecnologia per crear formes noves d’interacció. En aquests moments, ha dit, és una de les indústries culturals amb més potencial de creixement i negoci.
La IA serà un dels àmbits destacats del BNEW, serà present en tots els actes i debats, però tindrà, a més, el protagonisme absolut durant tot un dia de la fira de la innovació. Sorigué ha exposat les principals línies de debat del BNEW, en especial el repte de la sobirania tecnològica europea en ple pols entre les potències, els riscos i febleses que té la IA, com pot ser un estri que ajudi a prendre les grans decisions públiques, i l’impacte que tindrà en el món laboral.
Del sector primari al futur sostenible
El nou vertical BNEW Agrofood vol alinear tots els actors que estan transformant el sector primari a través de les noves tecnologies i la sostenibilitat per assolir un nivell de producció més intel·ligent que no posi en risc la seguretat alimentària. “Avui dia, parlar de sector primari -ha afirmat Navarro- és fer-ho d’equilibri ambiental, sostenibilitat i innovació”. L’encontre d’aquest any tocarà tots els vessants del sector, des de l’estat de la competitivitat europea als canvis que s’experimenten en l’envasatge.
Blanca Sorigué ha destacat la rellevància dels nous verticals d’aquesta edició i com es fa realitat la voluntat que el BNEW sigui, cada vegada més, una cita que els sectors més innovadors ja no poden negligir. “Quan la innovació s’experimenta com es fa aquí -ha dit-, deixa de ser una abstracció”.