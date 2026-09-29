Foment del Treball demana recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme

L’absentisme s’ha convertit en un dels principals neguits del món empresarial. A Espanya, la xifra de treballadors que no van acudir cap dia a treballar a l’exercici 2025 va ascendir a 1.407.819. Un augment del 7,73% respecte a l’exercici 2024 i d’un 75,60% respecte a 2018. Per Catalunya, la xifra és de 221.722 treballadors, experimentant un augment del 5,31% respecte a l’exercici 2024 i d’un 46,50% respecte al 2018. Aquest dimarts, Foment del Treball ha presentat un Llibre Blanc sobre l’absentisme.
La patronal està inquieta en aquest tema. Avui mateix, la Cecot ha manifestat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que afrontar l'absentisme és un dels seus objectius centrals i Feijóo s'ha compromès a presentar un pla de competitivitat properament. Per la seva banda, Foment reclama una reforma profunda del sistema de gestió de la incapacitat temporal per fer front al que considera un dels grans entrebancs a la competitivitat. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha advertit que “l’absentisme és un problema global que afecta tothom i que comença a ser inassolible per a l’economia i la societat”.
Un cost de 6.279 milions
El document presentat posa al dia els treballs desenvolupats per Foment i combina l’anàlisi estadística i jurídica amb les aportacions d’experts, empreses, mútues, serveis de prevenció i organitzacions empresarials. El cost conjunt de la incapacitat temporal per contingències comunes per al sistema de Seguretat Social i les empreses va arribar als 33.280 milions d’euros el 2025, pràcticament el doble que el 2019. D’aquesta quantitat, 16.115 milions van ser suportats directament per les empreses. A Catalunya, el cost total es va situar en 6.279 milions, dels quals 3.074 milions van recaure sobre les empreses.
El tema és delicat perquè poden acabar pagant justos per pecadors. Sánchez Llibre ha remarcat que la reforma ha de ser compatible amb la protecció dels treballadors: “Qui no pot treballar per motius de salut ha de disposar de l’atenció, del temps necessari per recuperar-se i de la protecció que necessita”. Ha demanat al govern de l’Estat i als grups parlamentaris que la reducció de l’absentisme ocupi un lloc prioritari en l’agenda política.
La directora de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment, Yésika Aguilar, ha assenyalat que “a Catalunya, aproximadament el 58% de les baixes es concentren en el 10% dels treballadors”, fet que reforça la necessitat de millorar la prevenció, el seguiment i la gestió dels processos. La patronal proposa donar un paper més gran a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en els processos per contingències comunes, permetent que desenvolupin actuacions sanitàries, diagnòstiques i rehabilitadores per accelerar la recuperació dels treballadors.
El catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i membre del grup impulsor del Llibre Blanc, Jordi García Viña, ha explicat que el document parteix d’una voluntat de reforma profunda: “No volíem fer unes propostes emmarcades en el que ja tenim: volíem ser ambiciosos i, en moltes ocasions, proposem modificar les normes actuals”. Ha defensat també que “no volem que les mútues només col·laborin; volem que tinguin molt més protagonisme en la gestió de la incapacitat temporal”.
Foment reclama reduir les llistes d’espera i millorar la coordinació entre els serveis públics de salut, l’INSS, les mútues, les inspeccions mèdiques i les empreses. El Llibre Blanc aposta per una major interoperabilitat dels sistemes. En l’àmbit econòmic, Foment proposa que les empreses deixin d’assumir directament la prestació entre els dies 4 i 15 de la baixa, revisar les obligacions de cotització durant aquests processos i eliminar el sistema de pagament delegat.
El document planteja igualment revisar els complements d’incapacitat temporal establerts en la negociació col·lectiva, reforçar els mecanismes davant el frau i l’abús, i recuperar l’acomiadament objectiu per absentisme amb les garanties jurídiques corresponents.