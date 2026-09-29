El govern espanyol aplicarà un descompte regressiu als carburants per la guerra de l’Iran

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un nou paquet de mesures per contenir l’augment dels preus energètics arran de la guerra a l’Iran i la inestabilitat a l’Orient Mitjà. El descompte als carburants serà de 20 cèntims per litre a l’octubre, baixarà a 13 cèntims al novembre i a 6 cèntims al desembre, mentre que també es prorroguen les ajudes al camp, la pesca i el transport fins a finals d’any.\r\n\r\nEl paquet inclou també mesures per limitar l’augment de la tarifa regulada del gas, amb una pujada màxima del 35% a l’octubre i del 15% els mesos següents. El preu de la bombona de butà quedarà fixat en 19,55 euros i, si l’IPC del setembre supera en un 15% el de l’any anterior, l’IVA de la llum i el gas baixarà del 21% al 10%.\r\n\r\nEn total, el govern espanyol calcula que el nou paquet suposarà un esforç pressupostari de més de 12.000 milions d’euros. També es prohibiran els acomiadaments en empreses que hagin rebut ajudes vinculades a la crisi i es demanarà a la CNMC que analitzi l’evolució dels preus energètics i alimentaris.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nLa inflació es dispara al 4,9% al setembre a Espanya per l’augment dels carburants ACN\r\n\r\n