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El govern espanyol aplicarà un descompte regressiu als carburants per la guerra de l’Iran

Economia

  • Un dispensador de combustible que té gasolina i dièsel

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 15:44
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 15:45

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un nou paquet de mesures per contenir l’augment dels preus energètics arran de la guerra a l’Iran i la inestabilitat a l’Orient Mitjà. El descompte als carburants serà de 20 cèntims per litre a l’octubre, baixarà a 13 cèntims al novembre i a 6 cèntims al desembre, mentre que també es prorroguen les ajudes al camp, la pesca i el transport fins a finals d’any.

El paquet inclou també mesures per limitar l’augment de la tarifa regulada del gas, amb una pujada màxima del 35% a l’octubre i del 15% els mesos següents. El preu de la bombona de butà quedarà fixat en 19,55 euros i, si l’IPC del setembre supera en un 15% el de l’any anterior, l’IVA de la llum i el gas baixarà del 21% al 10%.

En total, el govern espanyol calcula que el nou paquet suposarà un esforç pressupostari de més de 12.000 milions d’euros. També es prohibiran els acomiadaments en empreses que hagin rebut ajudes vinculades a la crisi i es demanarà a la CNMC que analitzi l’evolució dels preus energètics i alimentaris.

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