Què és un fons voltor? Aquests són els més actius al món i a l'Estat

Un voltor és un ocell rapinyaire de grans dimensions que s'alimenta de carronya. No caça ni lluita per la seva presa, sinó que la sobrevola pacientment quan la veu ferida o malalta fins que es mor. I, aleshores, se la menja. Aquest modus operandi va inspirar, la dècada de 1980, els inversors de Wall Street per crear una analogia metafòrica per referir-se a determinats companys que tenien un comportament similar a l'hora d'operar.
Eren Martin Whitman, fundador del fons Third Avenue Value Fund, o Paul Singer, fundador del fons Elliott Management; entre altres, a qui se'ls atribueix la creació d'aquesta estratègia moderna d'inversió que es basa a comprar deute o actius en risc d'impagament per sota del seu valor. Per exemple, a comprar-li a un banc una hipoteca de 100.000 euros d'un deutor en situació d'insolvència per 10.000 euros. L'objectiu és cobrar-la per més diners a partir de tècniques de pressió legal o negociació.
El pis on vivia la Maricarmen Abascal, de 87 anys, des de feia set dècades al centre de Madrid no era propietat d'un fons voltor, però el seu desnonament ha provocat una onada de mobilitzacions que ha empès el govern espanyol a impulsar un decret d'habitatge que assenyala aquestes empreses. Però qui són fons voltor i qui no? I quins són els més grans del món i els més actius a l'Estat?
Com actua un fons voltor?
Un fons voltor és simplement un inversor que compra títols de deute per sota del valor dels diners prestats. El fons voltor assumeix que el deutor no pagarà de manera voluntària, ja que el creditor original amb qui havia contret el deute li ha venut els drets davant la seva situació de fallida, insolvència, fusió complexa o morositat greu. Per això, explora vies de pressió legal, financera o reputacional que van des de desnonaments i embargaments, fins a la inclusió del deutor en llistes de morosos o, en el cas de les empreses, la presa del control de la junta de creditors per dissoldre-les.
Així, el primer pas és buscar títols de deute crítics que dels quals els creditors, les entitats que els han concedit, es volen desprendre. El segon pas és intentar cobrar la totalitat d'aquests deutes, més els interessos i les penalitzacions acumulades. I si, finalment, no és possible, arribar a un acord per cobrar una quantitat superior a la de la compra del deute.
Són legals?
Les pràctiques dels fons voltor són legals, però estan regulades a l'Estat. La norma principal que han de complir és que han de notificar al deutor el canvi de titularitat del seu deute i li han de notificar el preu de compra. Això dona marge al deutor per negociar una sortida per sota de l'import total. Això es coneix com negociar una quitació. Amb el decret d'habitatge que es negocia se'n vol limitar el marge de maniobra perquè el govern espanyol i els seus socis, inclosos Junts i el PNB, creuen que hi ha marge per collar-los més.
Els fons voltor més grans del món (i els més actius a l'Estat)
No hi ha una llista oficial dels fons voltor més grans per volum de patrimoni, tot i que sí que n'hi ha de clarament destacats i molts d'ells són, amb els bancs o altres societats, grans tenidors d'habitatge. Van guanyar pes al mercat fa dues dècades arran de la bombolla immobiliària i de les fallides bancàries i societàries i els impagaments que es van produir. Són els següents:
- Blackstone: considerat el fons d'inversió immobiliària i de capital privat més gran del món. Ha protagonitzat diversos desnonaments sonats a Catalunya, com el del bloc del carrer Hospital del Raval de Barcelona el 2019 o el de la Bordeta de Sants, a la cartera de la Sareb i símbol de la resistència i la negociació col·lectiva per a lloguers socials.
- Cerberus Capital Management: conegut per centrar-se a la compra d'actius -sobretot immobiliaris- provinents de rescats bancaris.
- Lone Star Funds.
- Brookfield Asset Management.
- Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
Pel que fa a l'activitat a l'Estat, l'entitat financera especialitzada en préstecs al consum AvaFin, recull que els més actius són:
- Intrum: un dels més grans d'Europa, amb molta presència a l'Estat perquè ha comprat grans carteres de deute d'entitats com Bankia i Banc Santander.
- Axactor.
- EOS Spain.
- Hoist Finance.
- PRA Iberia.