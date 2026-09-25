Volkswagen, Audi i Seat criden a revisió 2,86 milions de cotxes per un defecte en la direcció

Gairebé 2,86 milions de vehicles de Volkswagen, Audi i Seat hauran de passar per una revisió per un possible defecte en el sistema de direcció. El problema afecta uns cargols de fixació que es poden corroir per l’exposició a la humitat i a la sal de les carreteres i acabar trencant-se; en el pitjor dels casos, aquesta avaria podria provocar una fallada en la direcció. La campanya afecta 2.855.601 vehicles venuts arreu del món, segons les dades disponibles, amb Alemanya com un dels països més afectats.
Del total de vehicles, 2.159.054 són de Volkswagen i 696.547 a Audi. A Alemanya, la xifra és de 954.387 unitats, de les quals 895.832 són Volkswagen i 58.555, Audi. En el cas de Seat, no s’ha concretat el nombre de vehicles afectats. Segons ha explicat Volkswagen, determinades condicions ambientals i una exposició prolongada a la sal de la carretera poden provocar corrosió en els cargols de fixació del sistema de direcció.
Quins models estan afectats?
En el cas de Volkswagen, la campanya inclou els models Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran i Caddy fabricats entre el 24 de setembre de 2013 i l’1 de juliol de 2024; i l’Autoritat Federal de Transport Motoritzat d’Alemanya (KBA) identifica la campanya amb la referència 17016R i el codi 48VS. Ara bé, que un vehicle pertanyi a un dels models i períodes indicats no implica necessàriament que estigui afectat: sinó que cal fer la comprovació mitjançant el número d’identificació del vehicle (VIN).
La retirada també inclou els Seat Ateca i Tàrraco, fabricats entre l’abril del 2016 i el setembre del 2024. En el cas d’Audi, l’únic model afectat és el Q3, amb 696.547 unitats potencialment afectades a tot el món. El període de fabricació comprèn vehicles produïts entre el 31 d’octubre de 2017 i el 23 de maig de 2024. Per solucionar el problema, Volkswagen i Audi substituiran els cargols afectats per unes peces amb una resistència més gran a la corrosió i la reparació no tindrà cap cost per als propietaris, que hauran d’acudir a un concessionari o taller autoritzat si el seu vehicle està inclòs en la campanya.