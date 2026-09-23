Multen MediaMarkt i The Phone House per publicitat enganyosa

Toc d'atenció de l'administració a les empreses MediaMarkt i The Phone House per publicitat espanyola. Ambdues companyies han rebut multes elevades per males pràctiques a l'hora d'anunciar els seus productes. En concret, com es desprèn de les sancions imposades per l'agència catalana de consum -organisme que depèn de la Generalitat- publicades al DOGC, MediaMarkt ha estat multada amb 100.000 euros i The Phone House Spain amb 80.000 euros per fer servir mètodes enganyosos per publicitar els seus productes.
En les dues sancions el concepte és el mateix: "Oferir béns o serveis, per mitjà de publicitat o d'informació de qualsevol classe i per qualsevol mitjà, atribuint-los qualitats, característiques, comprovacions, certificacions o resultats que difereixin dels que realment tenen o poden obtenir".
També, com apunten les dues resolucions dels expedients sancionadors, signats per Isidor García Sánchez, director de l'agència catalana de consum, les empreses queden sancionades per "fer publicitat de qualsevol manera que indueixi o pugui induir a error, engany o confusió a les persones a qui es dirigeix o que silenciï dades fonamentals que impedeixin conèixer les veritables característiques o naturalesa del bé o servei".
Un mal ús de la promoció del Black Friday
En detall, en aquestes sancions, la Generalitat determina que les dues companyies van utilitzar pràctiques poc ètiques i il·legals durant la campanya publicitària del Black Friday, ja que les empreses van incrementar el "preu habitual" del producte amb "la finalitat de generar la impressió, respecte del consumidor, que s'aplica una rebaixa substancial en la promoció, quan en realitat, en el mes previ, el producte havia estat ofert a un preu inferior al de venda al públic anunciat com a preu habitual".
D'aquesta manera, segons argumenten des de l'agència catalana de consum, la referència al cost habitual del producte no coincideix amb el preu més baix efectivament aplicat durant els trenta dies precedents a la promoció. Amb tot, doncs, la Generalitat multa amb 180.000 euros, en conjunt, les dues companyies per fer un mal ús de la publicitat i enganyar el consumidor sobre els productes que ofereixen.