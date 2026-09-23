Els pagesos tornen a Barcelona amb una nova protesta: «És insostenible»

La pagesia tornarà a sortir al carrer. Dos anys després de la històrica revolta del camp que va col·lapsar el país, ara els pagesos preparen un nou embat per deixar palès el seu malestar. Unió de Pagesos (UP) ha convocat pel 14 d’octubre una protesta a Barcelona amb tot el sector per la situació actual, la qual qualifiquen “d’insostenible” per fer viable les explotacions. La coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, ha dit que “hi ha ganes” de posar de manifest el malestar i ha explicat que la mobilització es farà a peu i amb tractors en tres punts: al davant del Departament d’Agricultura, a la plaça Sant Jaume al Palau de la Generalitat i a la seu de la delegació del govern espanyol.
El sindicat principal del sector traslladarà dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del Fons de Contingència amb un vàrem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l’augment de costos de producció. Serrat ha destacat que el sector ha anat encadenant “una crisi darrere l’altra” i, per tant, ha definit la situació com un “problema estructural” que “posa en risc la sobirania alimentària del país”. Segons UP, dependre d’un model basat en les exportacions i les importacions a Catalunya, converteix l’alimentació en una “arma de guerra”.
En aquest sentit, la màxima responsable de l’organització agrària ha fet referència als darrers discursos que ha pronunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, parlant del futur del país i ha criticat que en cap d’ells s’hagi parlat de la sobirania alimentària o, fins i tot, l’agricultura i la ramaderia. Segons Serrat, això és un problema perquè si no entén que el sector ha de ser “essencial i estratègic”, s’està condemnant a la societat.
Fer front als costos de la guerra
Tal com asseguren des del sindicat, l’encariment imparable de costos per les guerres d’Ucraïna i el Pròxim Orient - que repercuteixen en el gasoil, l'energia, els pinsos i els fertilitzants-, la competència exterior, les alteracions en la producció pel canvi climàtic, les malalties ramaderes i els danys de la fauna salvatge són els factors que no permeten uns preus remuneradors per al sector. La davallada d’afiliats al sector agrari entre el 2000 i el 2026 ha estat del 45,93%, segons dades de la Seguretat Social.
Davant d'aquest escenari desfavorable, Unió de Pagesos també reclama un ajut financer d’emergència per a la pagesia afectada i demanarà dijous a la trobada bilateral amb el conseller Ordeig, en el marc de la Llei de pressupostos del Govern per al 2026, que estableixi ajuts directes de 17.000 euros per a les explotacions agràries professionals que disposin almenys d’una unitat de treball agrari (UTA) de mà d’obra; de 12.750 euros per a les que tenen entre 0,75 i menys d’una UTA; i de 8.500 euros per a les que disposin entre 0,5 i menys de 0,75 UTA. El sindicat traslladarà aquesta petició concreta a la Taula Agrària d’urgència que s’ha convocat per dilluns amb el Departament d’Agricultura i JARC, l’altra organització que hi té representació.