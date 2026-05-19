Els pagesos clamen contra el pla de Brussel·les per abaratir el cost dels fertilitzants

Els pagesos continuen persistint en les seves reivindicacions. Diverses organitzacions d'agricultors s'han concentrat aquest dimarts davant del Parlament Europeu, a Estrasburg, per protestar contra el pla presentat per la Comissió Europea per abaratir el cost dels fertilitzants, que s'ha incrementat arran del bloqueig de l'estret d'Ormuz. El president de l'Associació Agrària Joves Agricultors (Asaja), Pedro Barato, ha advertit que el conflicte a l'Orient Mitjà ha disparat el preu de la tona d'adob dels 400 als 1.000 euros. "Necessitem obtenir fertilitzants a un preu raonable", ha reclamat.
Es calcula que l'estret d'Ormuz canalitzava el 34% del comerç mundial del fertilitzant més comú, que és l'adob nitrogenat, abans de l'inici de la guerra. Com que gairebé cap vaixell ha pogut travessar el canal des de l'esclat de la guerra d'Israel i els EUA amb l'Iran, l'oferta s'ha enfonsat i els preus s'han multiplicat. En declaracions als mitjans, el vicepresident d'Asaja ha recalcat que l'augment del cost dels adobs repercutirà en el preu dels aliments i, per tant, en els ciutadans. "La conseqüència serà que molts agricultors abandonaran els camps. I, al final, les decisions absurdes de la senyora Von der Leyen [presidenta de la Comissió Europea] les pagarà el consumidor, perquè l'alimentació costarà més diners", ha advertit Barato.
El representant dels pagesos també ha avisat que si no s'apliquen mesures per abaratir els costos dels fertilitzants, tornaran a sortir als carrers: "Hi haurà mobilitzacions a tota a Europa i, en particular, a Espanya. La situació a la qual estem arribant és dramàtica", ha subratllat. Més enllà de reclamar millores per al col·lectiu, Barato també remarca que l'increment del preu dels fertilitzants pot acabar repercutint en la cistella de la compra, afectant al conjunt de la població.
Les protestes a Estrasburg
La protesta estava convocada per les dues principals organitzacions agràries europees, Copa-Cocega. Les entitats han criticat que la proposta de Brussel·les "és poc probable que satisfaci les expectatives de la comunitat agrícola europea ni que abordi la crisi que s'està desenvolupant des que va esclatar el conflicte a l'Iran".
Les organitzacions han recordat que la CE disposa dels instruments i recursos per actuar a curt, mitjà i llarg termini. I temen que els retards a l'hora d'aplicar mesures puguin tenir conseqüències importants per als preus dels consumidors i per la capacitat dels agricultors de donar suport a la seguretat alimentària mundial. "Els pagesos europeus no poden esperar més!", han avisat.