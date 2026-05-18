Sánchez Llibre enceta el tercer mandat a Foment amb mà estesa al Govern

Josep Sánchez Llibre, reelegit per tercera vegada com a president de Foment del Treball, ha afirmat que durant el seu nou mandat preveu aprofundir la seva relació amb el Govern per construir un espai de diàleg profund i permanent: "Es tracta de millorar sinergies i de treballar per un objectiu comú, el benestar de la societat catalana". Ho ha dit aquest dilluns en el discurs d'investidura durant l'assemblea general de proclamació del president i vocals de la junta directiva de la patronal catalana, on ha defensat, a les portes de l'acord entre el Govern i ERC, que "un país sense pressupostos no pot funcionar". Sobre això, ha reclamat que aquest acord no incrementi la pressió fiscal a les empreses i famílies de Catalunya: "Tant de bo es posin d'acord".
En aquest acte també hi han participat el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, i el president de la Federació Nacional d'Associacions d'Autònoms (ATA), Lorenzo Amor. El president de Foment ha discrepat amb l'executiu per les propostes en habitatge, i també van topar en la presentació del consorci d'inversions.
Sánchez Llibre, que ha comptat amb 290 avals en la reelecció, ha assegurat que Foment no vol ser una institució de reivindicació, sinó una institució de proposta i responsabilitat, i "una eina per construir consensos al servei de l'empresa, del progrés social i del bé comú". Per això, ha incidit en la importància del diàleg social i ha dit que la patronal oferirà "mà estesa, diàleg lleial i voluntat dʻacord" als governs, els sindicats, les universitats, les organitzacions socials i al conjunt de la societat civil.
Així mateix, ha posat èmfasi en la necessitat de comptar amb una mobilitat eficient, un mercat laboral funcional i vivenda digna: "La solució no és demonitzar els propietaris ni espantar la inversió. La solució és més oferta, més sòl, més agilitat en llicències, més col·laboració publicoprivada i més seguretat jurídica". També ha afirmat que Catalunya necessita més confiança en la seva pròpia capacitat empresarial i ha defensat que no hi ha indústria sense energia, ni economia sense aigua, per la qual cosa ha posat en relleu la necessitat d'una "transició energètica realista".
A més, ha reclamat seguretat jurídica, bona administració i confiança institucional, i ha defensat que cap projecte d'inversió no pot "quedar bloquejat durant mesos o anys per tràmits redundants, manca de coordinació o interpretacions discrecionals".