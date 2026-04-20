El consorci d'inversions agreuja la ferida entre Foment i el Govern

El Govern i ERC s'han envoltat d'agents econòmics i socials aquest matí al Cercle d'Economia per presentar el consorci d'inversions, l'eina que ha de servir per revertir les males dades d'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya. Abans de la intervenció d'Alícia Romero i Lluís Salvadó, que han exhibit una sintonia que dona motius per a l'optimisme de cara als pressupostos de Salvador Illa, han fet un breu col·loqui la presidenta del Cercle, Teresa García-Milà; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; i el president de Pimec, Antoni Cañete. Una absència destacada a l'escenari i entre el públic: no hi havia cap representant de Foment.
La gran patronal hi estava convidada, tal com confirmen les dues parts. L'entitat que presideix Josep Sánchez Llibre lamenta que no se'ls ha permès intervenir en el col·loqui, malgrat que la mala execució pressupostària és un tema treballat amb profunditat per part de la patronal en el seu centre d'estudis. "No estàvem en pla d'igualtat", indiquen fonts consultades per Nació. Foment no volia la fotografia del Cercle, la Cambra i Pimec a l'escenari i ells entre el públic només per aplaudir els ponents. A Govern justifiquen la decisió perquè "no pot parlar tothom" i s'han escollit tres representants del món econòmic. A Foment veuen una voluntat de "castigar-los" i recorden que ells han treballat en profunditat qüestions relacionades amb la poca execució pressupostària.
La relació entre Palau i Foment no passa pel millor moment. La gran patronal no comparteix les mesures d'intervenció del mercat per corregir l'emergència habitacional ni tampoc que s'incrementi la taxa turística, però el que va molestar especialment el Govern va ser el comunicat en contra del model de finançament, qualificant-lo de "clarament insuficient", poca estona després d'anunciar-lo. El president Illa no va dissimular l'enuig, i tampoc la consellera Romero. Dies més tard, Foment, en un posicionament conjunt amb la resta d'agents econòmics i socials, matisava la posició i admetia que la proposta era "una millora important" però "no suficient", i que havia de servir com a "punt de partida". Paraules calculades per mirar de reconstruir ponts.
En tot cas, són elements que evidencien que la relació entre Illa i Foment no és fàcil, malgrat el que podia semblar a l'inici de la legislatura. A l'oposició, el PSC era l'aposta de l'establishment per tornar a una certa estabilitat política després dels anys del procés. Les iniciatives del Govern en àmbits com l'habitatge, amb la reforma del finançament o amb la taxa turística, o els retrets de Sánchez Llibre cap al president -el màxim representant de Foment va titllar el pacte de l'executiu amb els Comuns pels pressupostos de "filocomunista"- han causat una ferida difícil de tancar i l'episodi amb el consorci d'inversions l'ha aprofundit.