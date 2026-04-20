Junts no compra el plantejament del consorci d'inversions presentat aquest dilluns pel Govern i ERC amb el beneplàcit de l'executiu espanyol i el suport d'entitats com el Cercle d'Economia, Pimec i la Cambra de Comerç de Barcelona. "No cal crear coses noves, només cal aplicar la disposició addicional tercera, que té força jurídica perquè està en una llei que té el rang normatiu d'un Estatut. No cal fer-hi res més", ha assenyalat Josep Rius, portaveu de la formació que dirigeix Carles Puigdemont. Rius també s'ha mostrat crític amb la manera com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està afrontant a regularització massiva de migrants pel pes que recau en els ajuntaments catalans.
"Amb la informació que disposem, considerem que és un organisme que és innecessari. Saber i conèixer les dades de la inversió és qüestió de voluntat política. La nostra proposat és que els diners no executats es transfereixin a la Generalitat quan acabi l'any. És jurídicament viable i ho estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut", ha indicat el portaveu de Junts, que ha insistit en la idea que el consorci "no tindrà poder real". L'última paraula "la continuarà tenint l'Estat", ha determinat. "El nou organisme no tindrà cap capacitat per decidir les inversions. Per tant, es torna a repetir la mateixa història que amb el traspàs de Rodalies: l'última paraula la té el govern espanyol", ha dit.
El dirigent independentista ha ressaltat que l'existència del consorci "depèn del govern [espanyol] de torn", de manera que es pot veure en risc en cas que governin PP i Vox. Per tot plegat, ha considerat que la posada en marxa del nou organisme pot ser una "excusa" per ERC a l'hora d'aprovar els pressupostos de la Generalitat. De moment, això sí, encara hi ha qüestions que queden pendents de cara a la negociació dels comptes, com per exemple la recaptació de l'IRPF o les prestacions d'atur. Els republicans i el PSC tenen fins al mes de juliol per tenir aprovats els nous comptes, que arribaran al Parlament després que el primer projecte presentat per Illa fos retirat per la manca d'acord.
Rius, pel que fa al decret de regularització d'immigrants, ha lamentat que s'hagi dut a terme sense passar pel Congrés dels Diputats. "Sánchez ha tornat a externalitzar la responsabilitat als ajuntaments, als quals no s'ha consultat en cap moment. Es veuen desbordats perquè no tenen criteris clars ni capacitat administrativa per fer-hi front", ha lamentat el portaveu de Junts, que també ha carregat contra el fet que no es demani el català per regularitzar la situació administrativa a Catalunya. "Això suposa dificultar la integració i restar oportunitats per progressar", ha apuntat el dirigent independentista, que ha comparegut després de la reunió de la permanent de la formació.
Què diu ERC?
Des d'ERC no volen posar pressió, però "no entendrien" que Junts votés en contra del consorci. El portaveu Isaac Albert, ha assegurat que en els darrers temps hi ha una relació "molt fluïda" amb Junts i ha recordat que comparteixen la denúncia dels incompliments de l'Estat amb Catalunya pel que fa a les inversions. Albert ha reiterat que "no només va de diners", sinó que les obres són titularitat de l'Estat i que, per tant, tenint només els recursos no es podria aconseguir que s'executessin. També ha recordat que la setmana que ve simplement es tramita la presa a consideració al Congrés, que és només un pas inicial, i encara veu menys comprensible que Junts faci caure la proposta a les primeres de canvi.