El Govern situa el consorci d'inversions com a exemple dels «grans consensos» necessaris

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha invocat aquest dilluns els grans consensos de país (“ens uneixen moltes més coses que les que ens separen”), reclamant posar les bases per a una mirada a llarg termini. Ho ha dit en la inauguració de la jornada La Catalunya que volem que organitza el Col·legi d’Economistes (CEC). Ha anunciat que aquest dilluns es presentarà el Consorci d’Inversions, un estri que neix dels acords d’investidura amb Esquerra Republicana per planificar i millorar l’execució de les inversions de l’Estat.
Sobre la Catalunya que volem, Romero ha subratllat que el Govern vol “un país determinat a que les coses passin, amb una actitud esperançadora, ambiciosa”. Ha admès la “baixa execució del govern d’Espanya”, tot confiant a disposar de 4.500 milions d’execució aquest any, però també ha assenyalat que per disposar d’una bona xarxa d’infraestructures “també calen consensos i ha estat molt difícil consensuar sobre infraestructures”.
Ha esmentat els grans reptes que generen consens, com l’esforç per la productivitat, amb un PIB que “creix bé, però una renda per càpita que no creix tant”; la cohesió social que permetrà una igualtat d’oportunitats real; l’atracció de talent; el creixement del teixit empresarial (“si les nostres empreses no tenen més que deu treballadors no tindrem prou muscle”).
En aquests temes que generen acord, Romero ha citat també la necessitat d’un bon finançament, amb l’aposta del Govern per tenir recursos sificients per obtenir els recursos. Les finances públiques, ha dit, han de ser robustes per fer polítiques públiques i ha confiat que “en les properes setmanes el nou finançament pugui entrar a ser debatut al Congrés”. Ha advocat per agilitar l’administració i afrontar amb èxit el problema de l’habitatge.
La consellera ha fet aquestes declaracions en la seva intervenció en l’inici de la jornada La Catalunya que volem, que organitza la Fundació Economia i Empresa, vinculada al Col·legi d’Economistes (CEC). La jornada vol pensar amb llums llargues sobre el model econòmic i buscar àmbits de grans acords més enllà de les discrepàncies en el dia a dia polític.
La intervenció de Romero davant els economistes es produeix mentre continuen les converses discretes entre el Govern i ERC amb la voluntat d'aprovar els comptes de la Generalitat abans de les vacances d'estiu. L’executiu de Salvador Illa va haver de fer una retirada in extremis del projecte de pressupostos, mirant de guanyar temps. El 15 d’abril passat, però, va aconseguir aprovar amb els vots de la majoria de la investidura un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros. Una votació al Parlament que va cohesionar la majoria al voltant de la injecció de recursos.
Alícia Romero ha estat acompanyada per Salvador Alemany, president d'honor de la Fundació, i Oriol Amat, president de l’entitat. Oriol Amat ha invocat la conveniència d’assolir “consensos útils” i esperit constructiu, molt més que no pas “tenir la raó”. Amat ha destacat que només amb aquest esperit els països avancen, esmentant els casos de Veneçuela i Finlàndia, com eren fa 80 anys (“Veneçuela era el segon país més ric delmón”) i com són ara.
Alemany ha assenyalat com el món assisteix atònit a l’”insòlit creixement del bel·licisme global” en un context ja de per si caracteritzat per la incertesa. Però en tot cas és un moment que requereix reflexió per detectar “on són els ports per anar a una Catalunya millor”. Alemany ha defugit el pessimisme i ha citat Schopenhauer -que tampoc destacava per l’optimisme, d’altra banda- quan deia que “el destí reparteix les cartes, però nosaltres juguem la partida”.