Niubó es mostra satisfeta amb el preacord: «Els catalans seran dels docents més ben pagats de l'Estat»

"Hem suat tots, però això és un bon indici sobre els bons acords, com aquest", ha dit la consellera d'Educació Esther Niubó a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte al matí després d'unes jornades intenses de negociacions amb els sindicats educatius. La d'aquest divendres va acabar amb un preacord que ha deixat "contents" al Govern i als sindicats majoritaris, la USTEC i professors de Secundària.
Tot i que ara el preacord encara ha de passar pel sedàs de les bases, es preveu que aquest dissabte s'enviï la consulta als afiliats als sindicats i obtenir-ne el resultat entre dilluns al vespre i dimarts al matí. Sobre la vaga convocada aquest dilluns, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha destacat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio aquest dissabte que es podria mantenir si el col·lectiu rebutja el preacord. Per tant, USTEC, CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les Comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval de l'acord.
Per la seva banda, Niubó ha remarcat que no pot garantir que "no hi hagin més vagues d'aquí a finals de curs", ja que és una decisió que correspon a la "consulta amb les bases sindicals" i en què també influeix la postura de la CGT, que es va desvincular del preacord d'aquest divendres junt amb la Intersindical i la COS. Els tres sindicats es van aixecar de la mesa de negociació amb Educació en considerar que no es respectaven els seus "mínims", parlats en les converses paral·leles.
L'oferta que ha fet desllorigar el conflicte
"Estem contents d'haver fet aquest salt de gegant perquè l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament", ha assegurat Niubó a Catalunya Ràdio sobre l'acord final del complement lineal de nova creació. Aquest serà de 50 euros per aquest 2026, zero per al 2027, 50 més per al 2028 i 70 per al 2029.
D'aquesta manera, doncs, el complement lineal mensual a quatre anys vista és de 173 euros, sumat a l'increment del salarial del 30% del complement específic pactat amb CCOO i UGT el mes de març, més la pujada de l'11% que s'aplica a tots els funcionaris. "Aquests fets, sumats, comportaran que els catalans estiguin entre els docents més ben pagats de l'Estat", ha destacat la consellera.
Sobre l'acord del març, Niubó no ha deslegitimat els pactes a què es van arribar, ja que, segons expressa, "van assentar les bases d'aquestes noves negociacions i el que estem fent ara és ampliar allò que vam pactar al març". Una situació que, subratlla, no va ser fàcil, perquè "en aquell moment la situació pressupostària no era la mateixa que ara i algunes reivindicacions semblaven inassumibles".
Illa celebra el "preacord històric" a Educació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el "preacord històric" assolit aquest divendres per desencallar el conflicte educatiu i s'ha mostrat optimista amb el futur d'aquest sector. "És un primer pas per remuntar en l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços a assolir l'excel·lència en aquest àmbit educatiu", ha assenyalat Illa aquest diumenge en la seva intervenció en la inauguració de la residència i plataforma de serveis integrals de Calaf (Anoia). En paral·lel, el president de la Generalitat ha volgut agrair "la feina i l'actitud de diàleg" dels sindicats i del departament liderat per la consellera Esther Niubó.
Un nou pacte centrat en la inclusiva i la reducció de ràtios
Per a la USTEC les claus d'aquest preacord eren el reforç de l'educació inclusiva amb més docents i el "retorn del deute", és a dir, l'increment salarial. Per a Niubó, a més, a aquests dos grans focus del preacord se suma la reducció de les ràtios que, juntament amb la incorporació de més de 6.400 professionals a les aules d'educació inclusiva, han suposat els punts d'acord amb els sindicats majoritaris.
"El reconeixement docent era necessari i aquest preacord té un marc teòric amb grans focus en l'educació inclusiva i en la reducció de ràtios", ha defensat la consellera. Sobre si es faran les colònies escolars el curs que ve, Niubó s'ha mostrat positiva: "Confiem que les colònies de l'any que ve estaran garantides un cop puguem signar el preacord, ja que les pernoctacions ja estaven previstes en l'acord de març", ha subratllat la consellera d'Educació, qui espera que aquest punt "no suposarà un problema".