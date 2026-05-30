La USTEC celebra el preacord però encara no desconvoca les vagues previstes per dilluns

Després d'una jornada intensa de reunions, aquest divendres es va arribar a un preacord entre el Govern i els dos sindicats amb més representació dins l'educació pública catalana, USTEC i Professors de Secundària. Iolanda Segura, representant de la USTEC, ha confirmat a El Suplement de Catalunya Ràdio que la sensació és bona. "Estem contents i compromesos, volíem arribar a una xifra digna i ho hem aconseguit", ha expressat Segura aquest matí.
Aquest preacord serveix per crear un annex al pacte del mes de març amb els sindicats minoritaris, CCOO i UGT, i esgarrapar nous compromisos. Ara, haurà de comptar amb l'aval dels afiliats sindicals, com explica Segura. D'aquest fet depèn si es mantindran les manifestacions i vagues a la pública i si les colònies es podran celebrar l'any que ve.
"Alguns sindicats volen mantenir la vaga aquest dilluns", ha expressat Segura, tot i que fonts sindicals preveuen que es desconvoquin les vagues aquest cap de setmana, però, com remarca també la representant de la USTEC, "s'haurà de veure què decideix el col·lectiu en la consulta".
Sobre la regulació de les jornades dels docents durant les colònies escolars la representant d'USTEC ha afegit que és un tema pendent amb Educació. "Haurem de parlar-ho perquè el desgast que suposen aquestes hores i les sortides s'han de compensar i hem de veure què diu el col·lectiu sobre aquesta qüestió".
L'oferta econòmica que ha fet desllorigar el conflicte és un increment de 50 euros més per al complement lineal de nova creació sobre el qual s'ha estat treballant les últimes hores. En matèria salarial, també s'ha lligat el cobrament del deute dels estadis -els triennis i sexennis.
"En temes com l'educació inclusiva hem fet un salt increïble i la idea és anar a més; així com el retorn del deute eren temes claus per a nosaltres", ha destacat Segura sobre la creació de 6.300 dotacions a què s'ha arribat amb l'acord. Així doncs, Educació ha aconseguit lligar acords amb quatre dels cinc sindicats de la mesa en els últims mesos, tot i que per desavinences a les converses CGT, la Intersindical i la COS es van aixecar de la mesa de negociació en considerar que no es respectaven els seus "mínims".