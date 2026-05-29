Una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà s'han manifestat aquest divendres al matí davant del centre per denunciar les altes temperatures que asseguren que han de suportar a les aules. Els estudiants afirmen que la situació és "insuportable" i reclamen al Departament d'Educació la instal·lació de ventiladors de sostre per poder seguir les classes amb normalitat.
La protesta, protagonitzada principalment per alumnes de 3r d'ESO, arriba en plena onada de calor i, segons expliquen, a l'interior de les classes s'arriba a superar la barrera dels 30 graus. "Obrim les portes, però com que hi ha molt soroll les hem de tornar a tancar i l'únic aire que entra és calent", ha lamentat l'alumna Marina Duran. La concentració s'ha mantingut durant bona part del matí, tot i que alguns estudiants han tornat a les aules al migdia per fer exàmens programats.
Els estudiants han fet arribar un escrit a Educació en què denuncien que les elevades temperatures dificulten el seguiment de les classes i la realització dels exàmens finals, i asseguren que la calor fa "impossible concentrar-se" a més d'explicar que aquest dijous un alumne es va marejar a causa de les altes temperatures. Durant la concentració han penjat pancartes a la façana del centre amb missatges com "Tenim calor", "30 graus a classe", "Això no és estudiar", "Tenim calor, no farem cap redacció" o "Estudiar sí, rostir-nos, no".
Els ventiladors ja han arribat
Fonts municipals han explicat que els ventiladors de sostre reclamats pels alumnes ja han arribat al centre i que ara estan pendents de ser instal·lats. Mentrestant, s'han adoptat mesures provisionals per intentar reduir l'impacte de la calor, repartir aigua entre els estudiants o traslladar algunes classes a zones d'ombra del pati durant aquest divendres.
Un pla de 20 milions contra la calor
Arran de les queixes per les altes temperatures als centres educatius, el Govern recorda que ha aprovat una inversió de 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre als equipaments de titularitat de la Generalitat. En la mateixa línia, el Departament d'Educació defensa que aquesta és la solució que ofereix un millor confort tèrmic a curt termini i destaca que la inversió és molt superior a les destinades fins ara. Paral·lelament, el Govern també treballa en un estudi global per definir les actuacions estructurals de climatització que caldrà desplegar als centres educatius durant els pròxims anys per adaptar-los a l'augment de les temperatures.