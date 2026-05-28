El Celler de Can Roca denuncia una ciberestafa amb una web falsa que cobra per les reserves

Les ciberestafes són cada vegada més subtils i difícils de controlar i les estratègies que utilitzen els estafadors són complicades de predir o evitar. Les estafes digitals afecten a tothom, inclús a grans empreses, com és el cas de El Celler de Can Roca, que ha denunciat a través de xarxes socials una web fraudulenta que es fa passar pel restaurant per enganyar possibles clients.
Els germans Roca han alertat d'aquesta estafa per X i Instagram i han explicat com funciona l'estafa i com diferenciar el web oficial del restaurant Michelin de la que és una farsa.
Pagaments per la reserva
A través d'un vídeo a Instagram, el pastisser Jordi Roca va advertir de l’existència d’una pàgina falsa que es fa passar pel web oficial del restaurant i que reclama pagaments per avançat a l’hora de gestionar reserves. Roca, indignat, remarca que el restaurant no exigeix cap mena de transferència ni pagament previ per reservar taula, una advertència que també han donat a xarxes socials des del mateix Celler de Can Roca.
Els germans Roca han demanat als usuaris que evitin entrar a la web fraudulenta i que comprovin sempre que accedeixen únicament al portal oficial del negoci. Segons expliquen, els ciberdelinqüents copien l’aspecte de la pàgina oficial perquè sembli autèntica i, després, promocionen el domini fraudulent als cercadors d’internet perquè aparegui en posicions destacades. D’aquesta manera, els clients poden acabar entrant a la web falsa pensant que és la real.
El moment clau arriba quan la víctima intenta fer una reserva. Els estafadors exigeixen una transferència bancària com a suposada garantia, fet que diferencia el procediment oficial del Celler de Can Roca del fraudulent, ja que el restaurant no cobra diners per avançat per tramitar reserves.
A la publicació, els germans Roca també expliquen que les reserves oficials s’obren amb 11 mesos d’antelació a les 00:00 am hora local del primer dia de cada mes. L'única web oficial del restaurant és: www.cellercanroca.com