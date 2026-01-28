L'ingredient secret de Jordi Roca per cuinar el millor arròs de muntanya 

La cuina catalana és plena de sabors únics que van des dels productes de muntanya fins als de mar. La riquesa del territori de Catalunya és gairebé indescriptible, i un fet que lliga amb la riquesa gastronòmica del país és la gran quantitat de cuiners catalans coneguts internacionalment.
Un d'aquest és Jordi Roca, el germà petit dels tres germans al capdavant d'El Celler de Can Roca, restaurant amb tres estrelles Michelin. Roca, tot i estar relacionat amb els productes dolços, també té bona mà amb les receptes salades. Això ho demostra a través del seu compte de YouTube, en la secció Coses de Casa, on ensenya com elaborar plats tradicionals. Tot plegat ho fa amb el toc humorístic i esbojarrat que tant el caracteritza.
Arròs de muntana per llepar-se els dits
En un dels darrers vídeos, el xef prepara arròs de muntanya, una recepta que qualla a la perfecció amb l'època d'hivern. Per l'elaboració d'aquest plat Roca assenyala, que com a casa, no cal ser exageradament precís ni i ell ho demostra a l'hora de tallar els alls, la ceba, entre altres. En les seves explicacions Roca lloa la llibertat que ha de tenir el cuiner domèstic, ja que no ha de pretendre replicar un estàndard professional.
L'arròs és un producte clau a l'hora de voler integrar sabors, ja que els absorbeix a la perfecció. Per aquest motiu Roca explica que és molt important fer un bon sofregit amb paciència i atenció, ja que és la base des d'on partiran tots els tocs aromàtics i de gust.
L'element secret: l'alcohol
Una manera que per aconseguir tots els gustos de la recepta que per Roca és fonamental és utilitzar alcohol per desenganxar tot el suc torrat que queda a la cassola. En el suc torrat s'hi concentra un aroma i gust intens del sofregit. Així doncs, amb una mica de conyac o vermut, es desglaçarà el suc torrat i es reintegrarà al conjunt de l'arròs. Tot i que el xef assenyali que hi ha tota llibertat per utilitzar uns productes o altres i fins i tot fer cada pas a la seva manera, aquest el titlla d'elemental.
Ingredients necessaris
- 1 cabeça d'all.
- 1 ceba.
- 50 g de concentrat de tomàquet.
- 200 g de botifarra negra.
- 200 g de costella de porc.
- 400 g d'arròs.
- 1,2 litres de brou o aigua.
- 20 ml de conyac o vermut per desglaçar.
- 3 g de farigola fresca.
- 3 g de romaní fresc.
- Sal, al gust.
- 20 ml d'oli d'oliva.
Roca escull varietat Carnaroli d'arròs per fer la recepta i recomana un cop està fet el brou, afegir l'arròs i posar a foc fort durant dos minuts. Un cop passants aquests minuts cal posar-ho a foc mitjà durant 10-12 minuts i un cop estigui llest només cal apagar el foc i deixar reposar l'arròs de muntanya una bona estona tapat amb paper d'alumini.