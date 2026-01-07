Aquests són els aspectes que més valoren els catalans en triar una cuina

A les llars catalanes són nombrosos els espais rellevants. Avui parlarem d’un dels que adquireixen més importància: la cuina. Independentment de les habilitats culinàries de cadascú, és habitual passar-hi unes quantes hores cada setmana. Així doncs, és fonamental que estigui ben moblada i equipada.
Sent conscients de la transcendència que té la cuina, molts catalans destinen el temps que consideren necessari a adquirir els mobles ideals. Però, quins són els que acostumen a triar? Els models varien en funció d’aspectes com l’espai disponible i les necessitats, però generalment comparteixen les característiques que veurem a continuació.
Aprofitament màxim de l’espai
Ara que hem esmentat l’espai disponible, és un bon moment per començar parlant d'un dels aspectes més importants: l'aprofitament dels metres quadrats que formen part de la cuina en qüestió. En aquest sentit, les Cuines Barcelona de Santos són de les millors que poden triar els catalans, ja que es personalitzen al cent per cent.
L’objectiu no només consisteix a satisfer les necessitats específiques de cada persona, sinó que va més enllà, resumint-se addicionalment a aprofitar tots els racons de la cuina.
Cada mòdul pot passar a tenir quatre nivells d’emmagatzematge. Així doncs, tot allò que es vulgui mantenir lliure de pols o brutícia pot guardar-se en aquests compartiments que suporten fins a 70 quilos.
Disseny atemporal
Accedir a una cuina dels anys noranta sense reformar suposa fer un viatge al passat a causa del fet que, en línies generals, aquests espais abans es dissenyaven sense pensar gaire en els canvis de tendències que es produirien en un futur. No és el cas que ens ocupa avui dia.
Per exemple, les Cuines Castelldefels són atemporals a més no poder, amb totes les conseqüències positives que això comporta. Abans, era habitual que al cap de pocs anys els espais culinaris estiguessin visualment desfasats, però ja no succeeix amb aquesta mena de conjunts que resisteixen a la perfecció l’acumulació d’anys.
Cada vegada són més nombrosos els catalans que no només es fixen en el simple fet de si el disseny els agrada o no. Addicionalment, analitzen les tendències del sector per tal d’assegurar-se què, d’aquí a uns quants anys, la cuina continuarà mostrant una línia actual.
Durabilitat
Per molt que el disseny continuï sent modern al cap d’una dècada o fins i tot més temps acumulat, això de poc serveix si la cuina no és resistent. Experts en la matèria com Santos donen forma a conjunts que, afortunadament, fan gala d’un nivell de resistència altíssim. Així ho reflecteix no només la seva durabilitat, sinó també la generosa garantia que són capaços d’oferir les empreses comercialitzadores de marques com la recentment esmentada.
Diversos aspectes donen peu a què aquesta mena de cuines durin molts anys en un estat òptim, començant per les proves de qualitat que duen a terme als laboratoris. Totes són extremadament rigoroses.
D’altra banda, no hem d’obviar que el material utilitzat per fabricar els conjunts és gairebé més important que les proves posteriors. Pel que fa a les cuines Santos, estem davant del millor possible: el contraxapat, ja que no pateix gens en entrar en contacte amb el líquid element.
Suavitat dels sistemes d’obertura
El quart aspecte en el qual més es fixen els catalans en triar una cuina és la suavitat del mecanisme habilitat per obrir i tancar els calaixos i els armaris. Convé destacar que ambdues accions es realitzen en nombroses ocasions, així que la suavitat és l’aliat clau d’aquells propietaris d’immobles que pretenen disposar d’una cuina còmoda i pràctica.
Fins fa no gaires anys, eren massa habituals els mecanismes toscs que, certament, presumien d’una bona resistència, però a canvi exigien tractar amb una duresa excessiva. Actualment, això no succeeix amb cuines com les de Santos.
Tot i tractar-se de mecanismes molt suaus, la seva resistència és igual o superior a la d’aquells que pecaven de ser massa durs. El soroll desapareix gairebé per complet, així com els típics cops.
Comoditat dels calaixos
Fer ús dels sistemes d’obertura és només el primer pas requerit per tenir accés a allò que conté la cuina, com els estris i els ingredients. Degut a la barreja d’elements que sol haver-hi a les cuines catalanes, convé que els calaixos siguin còmodes. De fet, els usuaris es fixen molt en aquest factor.
Però, què és exactament allò que garanteix la comoditat dels calaixos? Bàsicament, la bona organització. Especialistes com els de les cuines Santos són capaços de donar forma a solucions d’emmagatzematge que són intel·ligents, pràctiques, còmodes i estan molt ben pensades a tots els nivells.
En definitiva, els catalans donen molta importància a la funcionalitat de les cuines, així com al disseny atemporal i la resistència. Si també és el teu cas i vols obtenir un resultat òptim a la teva llar, encertaràs triant un model de Santos que sigui sinònim d’elegància, comoditat i durabilitat.