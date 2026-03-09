La tècnica d’una psicòloga per sortir dels bucles mentals

La cura per la salut mental, la meditació i la possibilitat de desconnectar estan a l'ordre del dia. Els ritmes frenètics, l'augment del cos de la vida o simplement una mirada o un gest pot desencadenar hores i hores de rumiament afectant la concentració, augmentant la fatiga i disminuint les hores de descans.
Els bucles mentals es produeixen quan hi ha alguna cosa que ens preocupa, i grosso modo es poden classificar en dues: les que tenen solució i les que no en tenen. Per una banda, les que no tenen solució hi ha de situacions complexes que cal pair-les amb el temps i possiblement amb l'ajuda d'un expert, però de vegades les que no tenen solució també pot ser que realment són insignificatives.
Per altra banda, hi ha les que tenen solució. Sovint són les que generen més preguntes, més dubtes, més reflexió i més por. La part positiva és que si provoquen tanta incerta vol dir que hi ha alteratives, hi ha solucions. El problema és la incertesa sobre si allò que es pensa acabarà sent positiu.
Com sortir d'un bucle mental?
Per poder estructurar millor les idees, analitzar la situació i trencar amb els bucles mentals que fan tant mal, només cal seguir el consell de la neuropsicòloga Marta Jiménez. Sota el perfil a Tiktok de @martajimenezpsicologia, pública diversos vídeos on exposa trucs o mètodes per aplicar a la vida i tenir una salut mental més robusta.
En un dels seus darrers vídeos explica què cal fer "quan hi ha un tema o diversos que la ment interpreta com a perillosos o amenaçadors". "Un bucle mental no es trenca pensant més, es trenca sortint del pensament, la ment no busca solucions: busca control", assenyala la psicòloga.
Per fer una correcta anàlisi és important plasmar les idees sobre un paper. En aquest cas Jiménez, explica que cal agafar un full en blanc i dividir-lo en tres columnes. Els blocs ajudaran a disseminar els pensaments i es podrà veure sobre paper un esquema més sòlid del que es pot tenir al cap.
En la primera columna s'ha d'escriure les situacions que preocupen, com per exemple una conversa pendents o una discussió. En la segona columna s'ha d'escriure "les accions a curt termini". És a dir, "aquelles petites passes que depenen de tu i que podràs fer avui o en els pròxims dies". La següent columna és per escriure les accions a llarg termini. Tenir un esquema visible sobre una situació que ens preocupa fa que de manera més clara es vegi quin és el camí a seguir per retornar a la pau interior.