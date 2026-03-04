Balisa V-16 obligatòria i documents de la DGT que has de dur al cotxe per evitar multes de 500 euros

La DGT continua incorporant noves mesures a les carreteres estatals i conèixer-les és imprescindible per evitar multes de fins a 500 euros. L'aprovació de l'obligatorietat de dur la balisa V-16 al cotxe va provocar polèmica a final de 2025, però a més, han començat a sorgir dubtes sobre el tipus de balisa que s'ha de comprar o on s'ha de guardar.
Però les obligatoreitats de la DGT van més enllà d'aquesta nova incorporació i, de fet, cal recordar que, tot i que no dur una balisa homologada pot comportar sancions; també és perillós no dur aquest tipus de documentació al cotxe.
On s'ha de guardar la V-16?
En aquest context, des de l’1 de gener de 2026 és obligatori portar al vehicle la balisa lluminosa V-16, que substitueix els antics triangles. El dispositiu s’ha de conservar en un espai fàcilment accessible per poder-lo col·locar ràpidament a la part superior del vehicle aturat, com per exemple, la DGT recomana guardar-ho a la guantera del cotxe.
No disposar-ne o utilitzar-ne un model no homologat comporta una multa de 80 euros, que es pot evitar si es compra el model homologat pel preu de 40 euros. Per això, s'ha de tenir en compte quins són els models validats per la DGT, ja que FACUA ha detectat models fraudulents que es venien a AliExpress, Amazon i a Leroy Merlin.
Els documents que has de tenir al cotxe
Pel que fa als perills que pot suposar no tenir la documentació obligatòria i actualitzada al cotxe, des de la DGT adverteixen que la sanció pot arribar als 500 euros. Els documents que han d'estar a la guantera -o a qualsevol altre lloc accesible del vehicle- són el permís de conduir, la targeta d’Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV) i el permís de circulació o la llicència de circulació en el cas dels ciclomotors, que acredita la titularitat del vehicle (incloent-hi els especials, agrícoles o d’obres).
Aquest document, obligatori segons el Reglament General de Circulació, pot substituir-se temporalment per una autorització provisional expedida per Trànsit. I què passa si no el dus al cotxe? La sansicó per no dur aquest document i, en cas que te'l demanen els agents de seguretat, és de 10 euros. Això sí, si les dades del document no estan actualitzades, la multa és de 80 euros.
Ara bé, si el teu cas és diferent a aquests i el teu vehicle no disposa del permís de circulació, has de saber que és imprescindible que el tinguis, ja que la sanció és de 500 euros si et pillen sense aquest document.