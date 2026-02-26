Quina personalitat tens segons la teva firma

Com l'empremta dactilar o els ulls, la signatura és una d'aquelles coses que identifiquen les persones. Però, la firma diu res sobre la nostra personalitat? Tot i que hi ha opinions de tota classe, algunes disciplines com la grafologia defensen que sí.
Aquesta disciplina intenta identificar les particularitats de la lletra –com ara la mida o la direcció del traç– amb l'objectiu de detectar patrons de conducta, emocions i maneres de pensar. Ara bé, cal tenir en compte que l'ús de la grafologia per determinar trets de les persones és una mica controvertit, i diversos estudis remarquen que la seva validesa pot ser limitada.
Tot i això, la grafòloga Emma Iglesias, coneguda a les xarxes socials com Emmagraphia, assegura que la manera com firmes diu molt de tu. Per explicar-ho, l'experta fa una gran divisió de les signatures en tres tipus diferents: la circular, el nom amb pedestal i la planificada.
La signatura circular
La signatura circular engloba totes les persones que firmen amb el seu nom i un traç envoltant, que pot ser el pal de l'última o la primera lletra, que s'allarga fins a abraçar tot el nom. Iglesias assenyala que aquest tipus de traç pot indicar una necessitat de seguretat per part de qui signa.
També destaca que pot evidenciar que la persona dedica temps i esforç a l’autocura, però que no acostuma a obrir-se gaire als altres. Aquesta mena de signatura pot denotar, igualment, un cert grau d’inseguretat o la necessitat de protegir-se.
Un nom amb pedestal
Aquest tipus de signatura és aquell en què la lletra inicial crea una mena de “pedestal” o plataforma per al nom. Sovint és envoltant i consisteix en un traç que es dibuixa per sota de la primera lletra. La grafòloga explica que, en general, és un tret característic de persones amb necessitat de destacar o de cridar l’atenció. També pot indicar que qui signa “vol arribar lluny”.
Això pot anar acompanyat d’un “bastó de comandament” a l’última lletra: un traç recte que baixa i es tanca amb un petit pal ferm. Segons aquesta interpretació, pot correspondre a persones amb trets de lideratge, que volen tenir el control o que se senten còmodes prenent decisions; en definitiva, algú amb “presència”.
La signatura planificada
Finalment, la grafòloga identifica un tercer tipus de firma, que és aquell en què la primera lletra guia la resta. Es pot manifestar en una majúscula gran en què l’últim traç s’allarga per crear una línia sobre la qual s’escriu la resta del nom. En aquest cas, l'experta diu que això denota que la persona és organitzada, i afegeix que pot indicar que algú pensa abans d’actuar i que no “fa les coses perquè sí”.