Descataloguen un dels gelats icònics dels anys 2000: «Gràcies per tants estius»

L'estiu es queda sense un dels gelats mítics dels anys 90 i 2000. La Menorquina ha anunciat aquesta setmana que descataloga Punky perquè les noves generacions ja no el consumeixen. "La timidesa ha guanyat a les vendes", deien en un comunicat oficial. Així, la companyia s'ha acomiadat del gelat en forma de pingüí que durant anys s'ha venut a restaurants i guinguetes de platja.
"Un missatge important de La Menorquina", comença el missatge que l'empresa ha publicat a les xarxes. "Ens acomiadem de Punky. Deixa el nostre catàleg". I el perquè? Segons apunten, "el mercat ha parlat: les noves generacions busquen altres coses i els adults, bé, el recordeu amb estima, però us fa massa vergonya demanar-lo en públic. La timidesa ha guanyat a les vendes. Punky ens deixa. Alça el vol".
El gelat, que anava dintre d'un envàs de plàstic en forma de pingüí, no tenia pas un sabor massa característic, era senzill i comú. Va començar a vendre's l'any 1998, pensat per captivar el públic més petit, sobretot per la forma singular i específica que després permetia als nens guardar l'envàs com una joguina després de menjar-lo. Ara, el canvi de gustos en el consumidor ha obligat la companyia de fabricació i comercialització de gelats menorquina a retirar-lo del mercat.
Actualment, La Menorquina és la fàbrica de gelats més gran de Catalunya. A tot l'Estat, on també és considerada una de les més reconegudes, té 750 treballadors. De cara a 2026, la companyia preveu un creixement de dos dígits.
La notícia ha despertat el sentiment de nostàlgia entre aquells qui sí que el van consumir durant la infància, i la publicació ha rebut milers de comentaris que lamenten la decisió. "Gràcies per tants estius", concloïa La Menorquina en el comunicat.