Així ha de ser la xocolata per reduir el risc d’infart, segons un cardiòleg

La xocolata podria tenir més beneficis cardiovasculars dels que sovint se li atribueixen. Una investigació recent ha analitzat en els últims anys la relació entre el consum de cacau i la salut del cor, i els resultats apunten que menjar-ne cada setmana -una quantitat moderada- podria associar-se amb un menor risc de patir un infart. Així ho explica el cardiòleg Aurelio Rojas, que ha compartit l'estudi i detalla quin tipus de xocolata podria aportar aquests beneficis.
La investigació, una metaanàlisi publicada a Heart i basada en dades de més de 336.000 persones, va concloure que el consum moderat de xocolata s'associa amb un menor risc de malaltia coronària. En concret, això és el que van descobrir: "Les persones que consumien xocolata negra més d'un cop per setmana presentaven fins a un 8% de risc menor d'un infart", explica Rojas. Aquest efecte protector estaria relacionat amb els compostos del cacau.
Parlem, però, d'un tipus de xocolata concreta: la xocolata negra. El cardiòleg explica que aquesta "és rica en cacau, que conté flavonoides i polifenols, capaços de millorar la funció de les artèries, reduir la inflamació i augmentar la producció d'òxid nítric, una molècula clau per a protegir el cor".
Rojas, que a part de ser cardiòleg també és divulgador a les xarxes, afegeix que hi ha altres estudis que han observat que la xocolata negra també contribueix a un millor control de la pressió arterial i menor oxidació del colesterol LDL -el dolent-. En tot cas, l'expert recorda que els beneficis depenen molt del tipus de producte que es consumeix.
“La clau està a escollir xocolata negra amb un alt percentatge de cacau”, assenyala. En aquest sentit, recomana que tingui més d’un 70 o 85% de cacau i consumir-la “en moderació": "no més de 10 grams al dia”. Finalment, per gaudir d'una bona salut cardiovascular, Rojas recomana evitar productes ultraprocessats rics en sucre, ja que l’excés pot contrarestar qualsevol possible benefici cardiovascular.
