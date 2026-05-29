El significat de les ratlles a les ungles: què diu sobre la teva salut, segons una dermatòloga

Quan alguna cosa no funciona bé a dins nostre, el cos sol donar senyals que alerten sobre determinats problemes al nostre organisme. Un d'aquests senyals apareixen a les ungles, una part del cos que sol estar molt exposada al contacte amb bacteris i brutícia que ens pot ajudar a conèixer quin és el nostre estat general de salut.
Canvis en la seva textura, forma o color poden estar vinculats a deficiències nutricionals, infeccions, alteracions de la circulació o, en alguns casos, patologies més importants. En aquest sentit, quan apareixen ratlles o estries en les ungles, hem de saber que no sempre és pel mateix motiu i que és clau distingir el tipus de línies.
Què signifiquen les ratlles en les ungles?
Les marques verticals són les més habituals i, en molts casos, es relacionen simplement amb el pas del temps, sense implicar cap problema mèdic rellevant. En canvi, les estriacions horitzontals poden ser un senyal d’alteracions en el creixement de l’ungla i, de vegades, reflecteixen desequilibris en l’organisme. Per això, és important entendre què pot estar indicant aquest tipus de canvi.
Segons explica la dermatòloga Lorea Bagazgoitia al seu web, les estries verticals, conegudes com a onicorrexi, poden aparèixer per l'envelliment o quan hi ha mancances de vitamines del grup B, especialment biotina, àcid fòlic (B9) o vitamina B12. Quan aquestes marques s’acompanyen de fragilitat, també poden estar relacionades amb dèficits de minerals com el ferro, el calci o el magnesi, essencials per a la formació correcta de la queratina.
Pel que fa a les línies horitzontals, també anomenades línies de Beau, solen indicar una interrupció temporal del creixement de l’ungla. Aquest fenomen es pot associar a manca de zinc, dèficits proteics o situacions de desnutrició. En altres casos, pot aparèixer després de períodes d’estrès físic intens o a conseqüència d’algunes malalties que afecten l’organisme.
Tot i que en la majoria de les situacions les ungles estriades no són motiu d’alarma, els professionals recomanen observar si hi ha altres símptomes associats i consultar un especialista si els canvis apareixen de manera sobtada o persistent.