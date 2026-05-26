L'error de convertir l'alimentació i l'exercici en un càstig, segons un nutricionista

Cada vegada que s'acosta l'estiu es repeteix la mateixa història: gimnasos plens de gom a gom i falsos mites sobre com aprimar-se corrent per les xarxes socials. En aquestes dietes que circulen per internet, que sovint es basen en menjar menys, s'amaguen molts errors que poden ser perjudicials, tal com indica l'especialista en nutrició i endocrinologia Víctor Bravo: "Menjar menys sense moure't més i fer exercici té un recorregut curt", reflexiona l'expert en una entrevista a Europa Press.
Segons el nutricionista, un dels grans problemes d'encarar el procés de perdre pes és fer-ho des de la perspectiva del càstig. És a dir, adoptar mesures excessivament restrictives amb l'únic objectiu d'assolir la perfecció: “La motivació apareix quan gaudeixes del camí i veus resultats”, explica. Des del seu punt de vista, moltes persones viuen atrapades en una mena de “gulag de les dietes”, associant cuidar-se amb sacrificis permanents i prohibicions constants.
Això també repercuteix en l'esport, ja que considera que és negatiu per a la salut prendre's l'esport com una forma de "compensar" els àpats: “L'exercici no és un instrument per perdre pes, sinó una altra manera de cuidar el cos”, defensa. La clau, doncs, per a l'expert, és trobar un equilibri que permeti seguir una bona alimentació i una bona rutina d'esport, el conjunt de les quals ofereixi els resultats desitjats per sentir-se bé amb un mateix. L'endocrí resumeix la base del procés en tres pilars clars: entrenament de força, caminar més de 10.000 passos al dia -repartits al llarg de la jornada- i mantenir un dèficit calòric.
El millor exercici per protegir el cor
Els experts asseguren que hi ha un tipus d'exercici que aporta més beneficis per a la salut cardiovascular i que, a sobre, ajuda a fer front a l'envelliment. Es tracta del ioga. En actuar sobre el cos i el sistema nerviós al mateix temps, obliga el cor a bombar sang amb més intensitat. Es tradueix en un entrenament d'alta eficiència que pot millorar la resistència cardiorespiratòria amb el pas de les sessions.
Els especialistes en envelliment afirmen que fer aquest esport de forma regular ajuda a reduir la pressió arterial i relaxa els vasos sanguinis, millorant significativament la qualitat de vida de les persones que tenen una lleu hipertensió. Aquests factors tenen la capacitat de disminuir la freqüència cardíaca en repòs i augmentar la capacitat pulmonar. Pel que fa a la circulació, pot millorar la funció endotelial, la qual cosa significa que afavoreix la dilatació arterial. Un estudi publicat a PubMed detalla que l'activitat física millora significativament la capacitat física, redueix els indicadors d'estrès del cor i millorar la qualitat de vida.