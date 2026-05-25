Aquest és el millor exercici per cuidar el cor, segons els experts

Fer esport és imprescindible per mantenir un bon estat de salut, però amb el pas dels anys és important trobar un exercici que sigui amable amb el teu cos, ja que pot acabar sent contraproduent. Fa uns anys, exercicis com caminar o fer bicicleta estàtica es van convertir en opcions molt recomanades per a la gent gran, però hi ha opcions millors.
Els experts asseguren que hi ha un tipus d'exercici que aporta més beneficis per a la salut cardiovascular i que, a sobre, ajuda a fer front a l'envelliment. Es tracta del ioga. En actuar sobre el cos i el sistema nerviós al mateix temps, obliga el cor a bombar sang amb més intensitat. Es tradueix en un entrenament d'alta eficiència que pot millorar la resistència cardiorespiratòria amb el pas de les sessions.
Els especialistes en envelliment afirmen que fer aquest esport de forma regular ajuda a reduir la pressió arterial i relaxa els vasos sanguinis, millorant significativament la qualitat de vida de les persones que tenen una lleu hipertensió. Aquests factors tenen la capacitat de disminuir la freqüència cardíaca en repòs i augmentar la capacitat pulmonar. Pel que fa a la circulació, pot millorar la funció endotelial, la qual cosa significa que afavoreix la dilatació arterial. Un estudi publicat a PubMed detalla que l'activitat física millora significativament la capacitat física, redueix els indicadors d'estrès del cor i millorar la qualitat de vida.
El pitjor aliment per al cor
La salut del cor està estretament vinculada amb la nostra alimentació i, segons la Fundació Espanyola del Cor, hi ha determinats aliments que poden tenir un impacte especialment negatiu en el sistema cardiovascular i que convé reduir al màxim. Entre aquests destaquen especialment els productes rics en greixos saturats i trans, així com aquells amb un alt contingut en sal i sucres. El consum habitual d’aquests aliments pot afavorir l’augment del colesterol LDL (que és el conegut com a “dolent”) i incrementar el risc de patir malalties cardiovasculars com infarts o ictus.
Aquests són els principals aliments que l’entitat recomana limitar:
- Embotits
- Carns grasses
- Brioixeria industrial
- Productes de pastisseria
- Mantega i altres greixos animals
- Fregits
- Aliments ultraprocessats
- Productes amb alt contingut en sal