L'alerta d'un dentista sobre les fèrules per al bruxisme: «No totes són iguals i algunes poden empitjorar el problema»

La salut de la boca no està condicionada només per raspallar-se les dents o acudir regularment al dentista. L'estrès també influeix i es manifesta a través del bruxisme, l'acció involuntària de friccionar les dents mentre s'està dormint (o no) i que afecta el 70% de la població té bruxisme, segons el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.
Amb el pas del temps, aquest hàbit pot comportar un desgast progressiu de les peces dentals, fissures, molèsties musculars, mals de cap i problemes a l’articulació de la mandíbula, amb un impacte directe en el benestar diari. Per aquest motiu, molta gent acudeix al dentista i es posa una fèrula per a dormir per evitar aquest desgast de les dents. Però aquesta no és la millor solució.
Serveixen les fèrules en tots els casos de bruxisme?
Segons explica el cirurgià maxil·lofacial i responsable del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral de l’Hospital de Bellvitge, Antoni Marí, a La Vanguardia, el bruxisme és cada vegada més habitual i les fèrules de descàrregues són "molt útils" sempre que estiguin "correctament fabricades". Ara bé, el seu objectiu no és curar el problema, sinó que són "un tractament simptomàtic i de protecció", explica Marí.
Per aquest motiu, el cirurgià maxil·lofacial recomana buscar solució, també, a les "dinàmiques diàries que mantenen al cervell en un estat constant d'alerta", i establir rutines de son i descans saludables per ajudar el cos a preparar-se, a la nit, per anar a dormir relaxat.
No totes les fèrules són adequades
Marí insisteix que les fèrules estàndard que es poden adquirir sense supervisió professional no solen donar bons resultats. "Les fèrules prefabricades que es venen en farmàcies, en alguns casos, poden empitjorar el problema".
En aquest sentit, recomana tenir fèrules "rígides, personalitzades i ajustades" per un professional, ja que si no compleixen aquests criteris, poden "augmentar encara més l'activitat muscular", destaca Marí. A més, l'especialista recomana revisar periòdicament les fèrules que s'utilitzen perquè poden patir desgastos amb el temps. A banda de saber triar bé les fèrules, els especialistes recomanen actuar sobre els hàbits quotidians i saber identificar els senyals del bruxisme per actuar a temps.