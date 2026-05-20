L'estri de neteja que tothom té a casa i podria desapareixer

El cubell de la fregona és un d’aquells objectes presents a pràcticament totes les cases i que gairebé no ha canviat en dècades. Tot i això, els especialistes en neteja cada vegada aposten més per una versió millorada que podria acabar desplaçant el model tradicional: el cubell amb doble compartiment, pensat per separar l’aigua neta de la bruta.
El principal problema del cubell convencional és que l’aigua s’embruta molt ràpidament. Després de les primeres passades, la fregona arrossega brutícia que acaba barrejant-se amb tota l’aigua del recipient. Això provoca que s'acabi fregant el terra amb aigua ja bruta.
Per evitar-ho, cada vegada guanya més pes un nou sistema de gibrell amb dos dipòsits separats. En un compartiment s’hi manté l’aigua neta amb el detergent, mentre que a l’altre s’hi acumula l’aigua bruta després d’escórrer-hi la fregona. D’aquesta manera, es redueix considerablement la brutícia que torna del terra i s’aconsegueix una neteja més efectiva.
Com funciona el cubell amb doble dipòsit?
El funcionament és molt semblant al d’un cubell tradicional, amb la diferència que, després de passar la fregona pel terra, s’ha d’escórrer primer al compartiment destinat a l’aigua bruta abans de tornar-la a mullar amb aigua neta. Aquest petit canvi evita que la brutícia acumulada als fils de la fregona contamini immediatament tota l’aigua. Segons els especialistes en neteja, això permet mantenir l’aigua neta durant més temps i millorar el resultat final.
Malgrat els avantatges, els experts recorden que aquest sistema tampoc elimina completament la contaminació de l’aigua. Amb el pas dels minuts, la mateixa fregona continua acumulant restes de brutícia que acaben arribant als dos compartiments. Per això, recomanen continuar canviant l’aigua regularment, especialment després de netejar cada habitació, per evitar escampar la brutícia d’un espai a un altre de la casa.