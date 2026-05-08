El truc definitiu per eliminar les taques de les olles i les paelles, segons una experta culinària

Netejar després de cuinar és, per a molts, una de les tasques més feixugues del dia a dia. Les olles, paelles i cassoles s’acumulen ràpidament i, si es deixa passar el temps, la brutícia i el greix s’adhereixen fins al punt que costa molt eliminar-los. La situació encara es complica més després d'un bon dinar "de diumenge" amb amics o família, quan les superfícies queden plenes de residus difícils de treure.
Davant d’això, han anat guanyant popularitat solucions pràctiques i casolanes que prometen deixar els utensilis com nous sense grans esforços, com la que promet Janeth Colmenares. Coneguda a xarxes com La Mamá de las recetas, Colomenares ha compartit un mètode que s’ha fet viral per la seva simplicitat i efectivitat a l’hora d’eliminar taques de greix i imperfeccions.
El procés és senzill: comença "sucant" una llimona per tota la superfície de l’olla o la paella, especialment en les zones més greixoses; tot seguit, s’hi escampa bicarbonat i s’hi afegeix dissolvent per a pintura de cabells per sobre. Un cop fet això, es cobreix l’utensili amb una bossa de plàstic negra i es deixa reposar al sol durant un mínim de dues hores. Durant aquest temps, la barreja actua sobre la brutícia incrustada.
El toc final
Passat aquest període, només cal fregar la superfície amb una esponja i sabó de cos per eliminar els residus restants i, el resultat, segons explica la creadora, és una superfície molt més neta i sense restes de greix.
Tot i que el mètode és útil tant per a olles com per a paelles, Colmenares destaca que és especialment eficaç en aquestes últimes, on el greix acostuma a quedar més incrustat. Amb aquest truc, que ha acumulat milers de visualitzacions a xarxes, es confirma que, de vegades, les solucions més senzilles poden ser també les més efectives a la cuina.