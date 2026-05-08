08 de maig de 2026

El truc definitiu per eliminar les taques de les olles i les paelles, segons una experta culinària

La creadora de continguts Janeth Colmenares revela un mètode casolà que s’ha fet viral per la seva eficàcia contra la greix

  Paelles en una imatge d'arxiu

Publicat el 08 de maig de 2026 a les 14:17

Netejar després de cuinar és, per a molts, una de les tasques més feixugues del dia a dia. Les olles, paelles i cassoles s’acumulen ràpidament i, si es deixa passar el temps, la brutícia i el greix s’adhereixen fins al punt que costa molt eliminar-los. La situació encara es complica més després d'un bon dinar "de diumenge" amb amics o família, quan les superfícies queden plenes de residus difícils de treure.

Davant d’això, han anat guanyant popularitat solucions pràctiques i casolanes que prometen deixar els utensilis com nous sense grans esforços, com la que promet Janeth Colmenares. Coneguda a xarxes com La Mamá de las recetas, Colomenares ha compartit un mètode que s’ha fet viral per la seva simplicitat i efectivitat a l’hora d’eliminar taques de greix i imperfeccions.

El procés és senzill: comença "sucant" una llimona per tota la superfície de l’olla o la paella, especialment en les zones més greixoses; tot seguit, s’hi escampa bicarbonat i s’hi afegeix dissolvent per a pintura de cabells per sobre. Un cop fet això, es cobreix l’utensili amb una bossa de plàstic negra i es deixa reposar al sol durant un mínim de dues hores. Durant aquest temps, la barreja actua sobre la brutícia incrustada.

@lamamadelasrecetas

Cosas fáciles y este típ para limpiar y quitarle la grasa a tus ollas 🥘 Ingredientes -1 limón - bicarbonato - diluyente para tintura de cabello - jabón de cuerpo #hacks #tips cocina

El toc final

Passat aquest període, només cal fregar la superfície amb una esponja i sabó de cos per eliminar els residus restants i, el resultat, segons explica la creadora, és una superfície molt més neta i sense restes de greix.

Tot i que el mètode és útil tant per a olles com per a paelles, Colmenares destaca que és especialment eficaç en aquestes últimes, on el greix acostuma a quedar més incrustat. Amb aquest truc, que ha acumulat milers de visualitzacions a xarxes, es confirma que, de vegades, les solucions més senzilles poden ser també les més efectives a la cuina.

