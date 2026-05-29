Aquesta és la professió dels jubilats amb una pensió més alta a l'Estat: 3.000 euros de mitjana

La pensió mitjana de jubilació a l'Estat espanyol és de 1.507 euros mensuals, una xifra significativament superior a la de l'any anterior -un 4,4% més, concretament. Malgrat que aquesta és la pensió mitjana, això no vol dir que tots els jubilats cobrin aquesta pensió. De fet, va en funció de la professió que s'ha exercit durant la vida laboral. I, en cada cas, les pensions són significativament diferents.
Els treballadors del sector de la mineria del carbó són els que obtenen una pensió més elevada. En concret, la xifra oscil·la pels volts dels 3.000 euros mensuals -2.905, concretament-, la major del conjunt de l'Estat. El motiu pel qual aquesta pensió és major respon a les diferents cotitzacions especials que perceben els treballadors de la mineria de carbó, com els complements per perillositat. Això els permet jubilar-se abans d'hora i, de retruc, gaudir de prestacions majors durant la jubilació.
Aquestes xifres contrasten amb altres règims laborals: en el règim general, la pensió mitjana és de 1.665 euros al mes, mentre que els autònoms perceben una mica més de 1.000 euros. En el règim de mar, destinat a treballadors del sector marítim, la mitjana supera lleugerament els 1.660 euros mensuals.
Pensió mínima de viudetat: quants diners són i de què depèn
El col·lectiu més beneficiat per la reforma de les pensions de viudetat són els titulars amb càrregues familiars, que passen a cobrar un 11,4% més, amb una pensió mínima de 17.592,40 euros bruts anuals (1.256 euros al mes). A l'altre extrem, hi ha els titulars menors de 60 anys, a qui se'ls garanteix un mínim de 9.931 euros bruts anuals. Pel que fa als titulars amb una discapacitat igual o superior al 65%, la pensió mínima passa a estar fixada en 13.106 euros bruts anuals.
Com que la revalorització de les pensions mínimes de viudetat van entrar en vigor l'1 de gener de 2026, els seus efectes són retroactius des d'aquell dia. Això implica que, quan els beneficiaris comencin a percebre aquests increments, també rebran els pendents des de l'inici de l'any. El canvi és automàtic i els titulars no han de fer cap tràmit perquè s'apliqui.