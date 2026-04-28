El complement desconegut que fa augmentar la pensió de jubilació

Si tens fills i estàs a les portes de la jubilació, potser estàs deixant escapar un complement que pot fer augmentar la teva pensió cada mes. Moltes persones no el demanen perquè desconeixen que existeix, però pot marcar diferències reals en l’economia domèstica. Es tracta del complement per fill, una ajuda poc coneguda però fàcil de tramitar si saps com funciona. Segons la gestoria i assessoria Esan, amb oficina a Barcelona, això és tot el que has de saber.
Què és el complement per fill
Aquest complement, conegut oficialment com a complement per a la reducció de la bretxa de gènere, és una quantitat fixa que s’afegeix mensualment a determinades pensions contributives, com la jubilació, la incapacitat permanent o la viduïtat. L’objectiu és compensar l’impacte que la criança de fills ha tingut en la trajectòria laboral, especialment en el cas de les dones. Des del 2021, però, també el poden sol·licitar els homes, sempre que compleixin unes condicions específiques.
Qui el pot demanar
Des d'Esan assenyalen que, per accedir-hi, cal tenir reconeguda una pensió contributiva a partir del 4 de febrer de 2021 i haver tingut almenys un fill abans d’aquesta data. També és imprescindible no estar jubilat en modalitat parcial. Un punt a tenir en compte és que només un dels dos progenitors pot cobrar aquest complement. En cas que ambdós compleixen els requisits, el complement s’atorgarà a qui tingui la pensió més baixa.
Els requisits en el cas dels homes
Tot i que des del 2021 també poden sol·licitar el complement els homes, aquests han de demostrar que la seva carrera professional es va veure afectada per la criança dels fills. Això es pot acreditar de dues maneres:
- Si els fills van néixer abans de 1995, cal demostrar almenys 120 dies sense cotitzar en un període proper al naixement (entre 9 mesos previs i 3 anys posteriors).
- Si van néixer després de 1995, les bases de cotització dels dos anys posteriors han d’haver baixat un 15% respecte als dos anys anteriors.
Quant es cobra
Es tracta d'un ajut que s’actualitza cada any. El 2024, era de 30,40 euros mensuals per fill, amb un màxim de quatre fills. Això vol dir que es poden arribar a cobrar fins a 121,60 euros més al mes.
Com sol·licitar-lo
El tràmit és més senzill del que sembla, perquè es fa al mateix temps que es demana la pensió. Només cal marcar la casella corresponent al punt 3 del formulari i aportar les dades dels fills i de l’altre progenitor. La sol·licitud es pot fer presencial, per correu o en línia.
I si ja estàs jubilat?
Hi ha una excepció important. Les persones que es van jubilar entre el 2016 i el 2021 poden reclamar l’antic complement si tenen dos o més fills. En aquests casos, l’increment pot arribar a ser d'entre un 5% i un 15% de la pensió, i fins i tot es poden cobrar endarreriments -sempre que la reclamació prosperi-.