Sis claus per optimitzar al màxim la declaració de la renda i que no et surti a pagar

La primavera és el moment del bon temps, però també de presentar la declaració de la renda. És un moment tens en què cal tenir en compte moltes variables a l'hora de presentar l'esborrany a Hisenda i, sobretot, revisar-ho tot al peu de la lletra per evitar pagar ni un cèntim més del necessari. Fins i tot, per evitar pagar i que la declaració de la renda et surti a ingressar. Per assolir aquest objectiu, tal com destaquen des de Caixa d'Enginyers, cal tenir sis aspectes en compte.
En primer lloc, i el més fonamental de tots, és revisar les novetats fiscals d'aquest exercici: "Entre els principals canvis d'aquest exercici destaca la nova deducció per a rendiments del treball inferiors a 18.276 euros, així com l'actualització dels incentius vinculats a la rehabilitació d'habitatge i la millora de l'eficiència energètica", destaquen des del banc barceloní, que recorden que és important informar-se correctament dels canvis que cada any es produeixen en la declaració de la renda, ja que pots evitar ensurts.
Un cop consultades les novetats, en cas de necessitar ajuda, Caixa d'Enginyers també recomana consultar-la amb el teu assessor fiscal. Des de l'entitat bancària consideren que recórrer a un expert pot marcar la diferència a l'hora d'analitzar en detall la situació econòmica i fiscal d'una persona: "Aquest acompanyament permet identificar oportunitats d'estalvi, estructurar millor l'estratègia tributària i complir amb totes les obligacions fiscals de forma rigorosa i eficient", argumenten.
Repassar les deduccions
Un cop revisades al peu de la lletra les novetats de la campanya d'enguany i consultats els dubtes amb els experts, ara un aspecte clau és repassar les deduccions. És a dir, quins aspectes de l'esborrany t'aporten beneficis que et permeten optimitzar la declaració i, fins i tot, evitar pagar ni un euro. El primer és la deducció per família. La deducció per maternitat permet fins a 1.200 euros anuals per a mares treballadores amb fills menors de tres anys, ampliables en 1.000 euros addicionals per despeses de guarderia. Les famílies nombroses poden beneficiar-se de deduccions d'entre 1.200 i 2.400 euros.
En el cas de la deducció per habitatge i plans de pensió, es manté el règim transitori per a la deducció per habitatge habitual adquirit abans del 2013. A més, les aportacions a plans de pensions, amb un límit de 1.500 euros anuals, continuen sent una eina eficaç per reduir la base imposable, especialment en rendes altes. Pel que fa als donatius, els primers 250 euros donats a ONG o fundacions permeten una deducció del 80% una xifra que molts contribuents obliden incloure manualment.
El "mite" dels dos pagadors
Un dels dubtes més habituals a l'hora de fer la declaració de la renda és quin impacte té haver tingut dos pagadors -o més- durant l'exercici econòmic. En aquest sentit, des del banc barceloní aclareixen que no implica més càrrega fiscal, sinó un ajust en les retencions aplicades durant l'any: "El problema no és tenir dos pagadors, sinó que el segon sol aplicar una retenció menor", asseveren des de Caixa d'Enginyers.
En aquesta línia, també recomanen per als pensionistes revisar si estan obligats a presentar la declaració: "Si la pensió està subjecta a l'IRPF, convé verificar si existeix l'obligació de presentar la declaració de la renda. Això dependrà, en última instància, de l'import que es percebi", mantenen. Per últim, l'últim consell -i el ja més utilitzat- és revisar curosament l'esborrany de la declaració abans d'enviar-lo.