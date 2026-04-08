Comença la campanya de la renda: qui l’ha de fer, terminis i consells

Ja està en marxa la campanya de la renda. Com cada any, milers de contribuents han de retre comptes amb Hisenda corresponents a l'exercici del 2025. Ara bé, qui està obligat a presentar la declaració? Fins quan es pot fer? Com s'ha de fer per evitar errors o sancions? T'expliquem tot el que cal saber per fer aquest tràmit de manera senzilla.
Quan comença i fins quan es pot fer la declaració de la renda?
La declaració de la renda es pot fer des d'aquest mateix dimecres 8 d'abril i s'allargarà fins a final de juny. De moment, només es pot fer per internet. Per fer-ho per telèfon o presencialment, caldrà esperar algunes setmanes. L'últim dia per fer-la, concretament, serà el 30 de juny.
Qui està obligat a fer la declaració de la renda?
Tenen l'obligació de presentar la declaració totes aquelles persones que hagin superat els 22.000 euros anuals amb un sol pagador, o bé aquells que en superin els 15.000 amb més d'un pagador. També l'han de fer tots els treballadors autònoms, independentment dels seus ingressos, així com les persones que reben l’Ingrés Mínim Vital (IMV).
Una novetat d'enguany és que les persones que reben una prestació d'atur no estan obligades a fer-la, sempre que no superin els llindars establerts. En la mateixa línia, les pensions no contributives queden totalment exemptes, com les derivades de gran invalidesa o per incapacitat permanent absoluta.
Qui no està obligat però li pot interessar fer-la
Encara que no s’arribi als llindars establerts, en alguns casos pot ser recomanable presentar la declaració. Això passa quan el contribuent té dret a alguna devolució, sigui per retencions aplicades o per deduccions fiscals. Per això, sovint les persones amb ingressos baixos poden decidir fer-la igualment.
Com es pot presentar la declaració
La declaració de la renda es pot presentar de diverses maneres. La via més habitual és per internet, a través del portal de l’Agència Tributària, que està actiu des d'aquest mateix dimecres. Per accedir-hi, això sí, cal tenir algun dels sistemes d’identificació com el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema Cl@ve. Si no, també es pot fer per telèfon o de manera presencial amb cita prèvia. Aquestes són les dates que has de tenir en compte:
- 8 d'abril: Comença la campanya de la renda telemàticament.
- 29 d'abril: Es pot demanar hora per fer el tràmit per telèfon o en persona. En trobareu els detalls aquí.
- 6 de maig: Comencen les cites per fer la declaració per via telefònica.
- 1 de juny: Comencen les cites per fer la declaració de manera presencial.
- 25 de juny: Últim dia perquè presenten la declaració les les persones que hagin d'ingressar i domiciliar el pagament.
- 30 de juny: Acaba la campanya de la renda.
Consells clau per no cometre errors
Per evitar problemes, és fonamental revisar totes les dades fiscals abans de presentar la declaració. Un error habitual és deixar-ho per a l'últim moment o confirmar l'esborrany sense revisar-lo. Per això, és important comprovar amb temps si totes les dades són correctes i si s'apliquen correctament les deduccions.