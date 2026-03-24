Aquests són els jubilats que no han de fer la declaració de la renda el 2026

Ja queda menys perquè comenci la campanya de la declaració de la renda. Aquest pròxim 8 d'abril, ja estaran disponibles l'esborrany i les dades fiscals per presentar la declaració. Hisenda ha confirmat que no tots els jubilats estaran obligats a presentar-la, ja que la normativa fixa diversos supòsits d’exempció en funció dels ingressos i la situació personal.
Cal recordar que les pensions tributen a l’IRPF de la mateixa manera que un salari, per tant, estan subjectes a retencions mensuals. Ara bé, la normativa recollida a la Llei 35/2006 estableix que els jubilats amb una única pensió que no superi els 22.000 euros anuals no hauran de presentar la declaració de la renda. Aquest escenari és el més habitual, ja que la majoria dels pensionistes cobren només d’un únic pagador.
Ara bé, la situació canvia si hi ha més d’un pagador, per exemple, quan es combina una pensió pública amb un pla privat o una prestació de l’estranger, pel fet que en aquests casos el límit baixa fins als 16.876 euros anuals, sempre que el segon pagador superi els 1.500 euros. Així i tot, si els pagadors addicionals no superen els 1.500 euros, però la suma total és superior als 22.000 euros, també hi ha l’obligació de presentar la declaració de la renda.
Casos exempts de declarar
Deixant de banda els límits econòmics, les pensions no contributives queden totalment exemptes, com les derivades de gran invalidesa o per incapacitat permanent absoluta. En aquests casos, com que no tributen a l’IRPF, tampoc se’ls exigeix presentar la declaració. També queden perdonades les persones amb ingressos totals que no superen els 1.000 euros l’any, sempre que no tinguin altres rendes.
Com funciona l’IRPF dels jubilats?
Les retencions dels jubilats depenen de l’import anual de la pensió i s’aplica de forma progressiva. Les retencions mínimes van des de l'1%, per pensionistes de fins a 12.000 euros; el 2,61%, d’entre 12.001 i 18.000 euros; el 8,68%, entre 18.001 i 24.000 euros; l’11,83%, entre 24.001 i 30.000 euros; i el 15,59% per quantitats superiors. Aquests percentatges, però, no són definitius. Poden variar en funció de factors com la situació familiar, els mínims personals o els trams autonòmics.
Presentar la renda, un benefici econòmic?
Tot i que pugui semblar estrany, en alguns casos pot resultar favorable presentar la declaració de la renda. Això passa quan, per exemple, les retencions aplicades han estat superiors a les que pertocaven, per tant, presentar la declaració et permetria recuperar uns ingressos. També pot ser una opció si tens dret a deduccions, com les relacionades amb la família, el lloguer o determinades circumstàncies personals.