Així pots saber ja si et tocarà pagar abans de fer la declaració de la renda

Ja queda menys perquè comenci la campanya de la declaració de la renda. Aquest pròxim 8 d'abril, ja estaran disponibles l'esborrany i les dades fiscals per presentar la declaració. Però per qui no vulgui esperar a la data en què es pot tramitar l'esborrany i vulgui esbrinar ja si li tocarà pagar o, per contra, li tornaran diners, l'Agència Tributària ha posat en marxa un simulador anomenat Renta Web Open.
Si bé cal recordar que el resultat només és una estimació i que no és vinculant, no requereix cap mena d'identificació i pot donar les primeres pistes sobre si cal estalviar per un futur pagament o, per contra, arriba una bona notícia. Això sí, cal assenyalar que aquest document no es podrà presentar directament per fer la declaració. Que, per contra, sí que es pot fer amb l'esborrany.
Al simulador es pot accedir des de l'apartat de "simuladors" de la web de l'Agència Tributària, o fent clic en aquest enllaç.
Passos per simular la declaració de la renda
- Un cop dins del simulador, en la finestra inicial es podrà començar una nova declaració o es podran carregar les dades d'una declaració prèviament guardada i creada amb la mateixa aplicació.
- Caldrà seleccionar l'idioma i introduir les dades identificatives al complet, tant les personals com les econòmiques. Llavors, s'accedeix directament al resum de resultats.
- Per començar la simulació de la declaració, es pot accedir a les diferents seccions des de "Apartats declaració" o clicar als enllaços numèrics al costat de cada concepte.
- Un cop introduïdes totes les dades, es podrà comprovar el resultat de la declaració accedint a l'última pàgina de "Document d'ingrés o de devolució" o al resum de declaracions. El document es pot descarregar en PDF.
Si es necessita ajuda per fer la declaració de la renda, es pot demanar cita telefònica i presencial a la mateixa Agència Tributària. Per fer-ho telefònicament, es podrà demanar hora a partir del 29 d'abril i, presencialment, a partir del 29 de maig. El termini per presentar la declaració de la renda enguany acabarà el 30 de juny.