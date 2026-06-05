El SIL agafa impuls i presenta una nova marca centrada en la innovació

Aquest dijous es clausura la fira logística SIL i el president executiu del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué, n’han fet un balanç exitós i han presentat el que serà el SIL del 2027. En aquesta edició s’ha parlat més de mai d’innovació, però també de geopolítica: “L’estret d’Ormuz ha estat un dels protagonistes”, ha dit Navarro. El proper saló logístic ja s’està preparant i contempla molts canvis, començant per un canvi de seu -serà a Gran Via- i una nova marca per un temps que serà molt diferent pel sector.
El principal concepte que definirà els congressos del futur és la innovació. Això serà el SIL, el Saló de la Innovació Logística, canviant la I d’internacional per innovació. I el canvi de seu respon també a una demanda del sector, ja que l’espai de Gran Via s’ha convertit en la casa de les grans fires internacionals com el Mobile. “La comunitat vol contactes a alt nivell”, ha afirmat Blanca Sorigué, que ha mostrat el canvi de seu com un símbol de l’inici d’una nova època. El SIL serà la darrera fira que se celebra en l’edifici històric de la plaça d’Espanya.
En l’edició d’aquest any hi ha hagut més de 15.000 participants, 90 partners, 250 speakers, s’han fet prop de 6.000 interaccions, que és un dels senyals d’èxit d’aquesta fira, en un moment en què la logística està vivint una autèntica transformació, que ja combina operativa i IA, i que ha d’estar al centre dels debats sobre les grans decisions econòmiques.
El sector de la logística representa avui el 7% del PIB espanyol, 1.200.000 llocs de treball i és un dels àmbits industrials que genera més noves ocupacions. I el Consorci vol jugar a fons la carta de donar un gran salt cap al futur.